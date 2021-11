RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kuvajt? Mohli jsme hrát s někým z ČFL! Souček měl odpočívat

Kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 jde do finiše. Česko má postup do baráže jistý, od MS nás dělí tři zápasy a sám jsem zvědavý, zda to nakonec klapne a na šampionát postoupíme. Souboj s Kuvajtem v tomhle směru nemohl nic napovědět. Marketingově je to zajímavý soupeř, ale kvalitou? To jsme mohli hrát klidně modelový zápas proti někomu ze třetí ligy. Při kumulující se únavě hráčů nechápu, že jsme nastoupili v nejsilnější sestavě. Před časem jsem mluvil o tom, že mám strach o Hložka, a teď je zraněný. Tak za sebe říkám, že bych nechal sedět Součka. Tomu, že hrál celý zápas, nerozumím.

Každý má právo říct, že chce hrát a já nemám informace, zda si třeba Souček neřekl o to, že chce nastoupit. Já bych mu ale dal volno a čekal, že se ukáže až po Kuvajtu. Jasně, zápas byl zárukou, že budou padat góly, takže chápu, že někdo chtěl nastoupit. Klukům góly přeju, já jsem ho v reprezentaci nedal a přál jsem si to, ale být trenéry, prostě bych volil raději modelový zápas. Klidně proti Sigmě, když už se hrálo na Hané, nebo se mohlo hrát v Praze. Třeba proti někomu z ČFL. Účel by to splnilo stejný jako Kuvajt.

Čeká se, že nad Estonskem vysoko vyhrajeme. Určitě je kvalitou výš než Kuvajt, takže bych pro začátek odrazil od naší výhry a podle toho se zařídil dál. Když se podívám na to, co nás čeká, je jasné, že cesta na šampionát bude hodně složitá. Na rozdíl od Kuvajtu teď s Estonskem musí jít do hry to nejsilnější. Věřím, že zápas zvládneme a uděláme radost fanouškům. Těch by mělo být dost, mládeži se rozdaly nějaké lístky, takže se bude hrát v parádní mladické atmosféře.

Musíme se znovu vypořádat s absencí útočníka číslo jedna - Patrika Schicka. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale v tuhle chvíli je nenahraditelný. A je jedno, jestli na jeho místě nastupují Krmenčík, Kuchta nebo Vydra. Takovou kvalitu prostě nemají, potvrdilo to EU|RO, a když v sestavě Patrik není, mezera je velká. Chybět bude i stoper Kalas, který se vypracoval do pozice jednoho z nejlepších stoperů. Ale tohle zvládneme a ani do budoucna se nemusíme bát, jelikož jsou v záloze mladí hráči jako Zima nebo Panák.

Na mistrovství světa bychom se potřebovali dostat i z toho důvodu, že se nám v kolektivních sportech v posledních letech nedaří a je tam znatelný ústup. Na hokej se teď valí kritika, nedívá se na něj příjemně. Řeší se i kvalita práce s mládeží a tady si dovolím říct, že fotbal je dál. U hokeje asi budeme na novou úspěšnou generaci nějakou dobu čekat. U fotbalové mládeže jsme dál. Máme akademie Sparty a Slavie, k tomu má své projekty i FAČR. Je jasné, že by fotbalu v tomhle směru hodně pomohlo, kdyby se reprezentaci povedlo dostat na mistrovství světa. Každý by měl teď vážně držet palce.