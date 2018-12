S Anglií, Bulharskem, Černou Horou a Kosovem o EURO 2020. A v pětičlenné skupině, což si trenér české reprezentace přál

Pohled na trofej evropských šampionů, které přinesl na scénu obránce úřadujících mistrů světa Portugalců Ricardo Carvalho, byl pro všechny účastníky losování inspirující a motivují. Pro trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého, který bude se svým týmem bojovat o sedmý postup českého fotbalu na EURO v řadě, pochopitelně také.

„Jasně že jsem trochu nervózní byl," pravil kouč ještě před losem. A co teprve když se dostavily čtyři fotbalové persony, aby 55 účastnických zemí rozdělila do deseti skupin. Pěti pětičlenných, pěti šestičlenných.

Domácí Irové Ronnie Whelan a Robbie Keane a Portugalci Nuno Gomes a Vítor Baía to byli, jimž byl tento úkol svěřen.

Češi hned do první skupiny

Předem věděli, že čtyři vítězové jednotlivých skupin elitní divize nedávno skončené Ligy národů - tedy Nizozemci, Angličané, Švýcaři a Portugalci - budou nasazeni do pětičlenných skupin A až D. To proto, že v červnu příštího roku sehrají turnaj Final Four, takže potřebují volný červnový kvalifikační termín.

Česká reprezentace bude mít dva volné termíny také, neboť se dostala hned do skupiny A, do jejíhož čela byla nasazena z prvního koše Anglie.Semifinalista letošního mistrovství světa, který navíc vyhrál svou skupinu Ligy národů před španělskem a Chorvatskem, je pochopitelně největším favoritem na první příčku.

Dalšími účastníky skupiny jsou Bulharsko, které startovalo naposledy na velkém turnaji v roce 2004, dále pak Černá Hora, jejíž oporou je Jovetič, který má za sebou angažmá v Interu Milán, Manchesteru City či Seville, a Kosovo.

Kosovo těžším soupeřem než Bulharsko

"Prvním cílem bylo druhé místo ve skupině Ligy národů, teď je před námi ovšam hlavní cíl, jímž je účast na mistrovství Evropy," přitakal kouč Šilhavý dobře si vědom toho, že Češi naposledy na ME chyběli v roce 1992.

Ani tentokrát by nemělo jít o cestu zarubanou. Vždyť přímo na šampionát postupují první dva týmy v tabulce. A protože Bulharsko figurovalo ve třetím výkonnostním koši jako nejslabší mužstvo ze všech, měli by Šilhavého svěřenci kvalifikační misi zvládnout.

Těžším protivníkem ve skupině se zdá proto Kosovo, de facto nová reprezentace na fotbalové mapě Evropy, kterou táhne vzhůru Valon Beriša z Lazia Řím. To hrálo v Lize národů sice až ve čtrvrté divizi, ale nechalo za sebou Ázerbájdžán, Faerské ostrovy i Maltu a bez jediné prohry si vybojovalo postup.

Termíny kvalifikačních zápasů 1. a 2. kolo: 21. až 26.3. 2019 3. a 4. kolo: 7. až 11. 6. 2019 5. a 6. kolo: 5. až 10. 9. 2019 7. a 8. kolo: 10. až 15. 10. 2019 9. a 10. kolo: 14. až 19. 11. 2019

Losování kvalifikace nebylo snadné. UEFA musela brát v potaz například politickou konstelaci v Evropě, takže v jedné skupině na sebe nesmělo narazit Rusko a Ukrajina, stejně jako třeba Arménie a Ázerbájdžán, Kosovozaswe nemohlo hrát ve skupině ani s Bosnou, ani se Srbskem, stejně tak bylo vyloučeno, aby na sebe narazilo Španělsko a Gibraltar.

Rovněž musely být brány v úvahu klimatické podmínky, takže ze severu Evropy mohly figurovat v jedné skupině maximálně dvě země. To se týkalo Finska a Norska ze Skandinávie, pobaltských zemí Estonska, Litvy a Lotyška, dále pak Faerských ostrovů, Islandu a také Ukrajiny a Ruska.

Z dvanácti zemí, které budou EURO 2020 pořádat, mohly hrát v jedné skupině rovněž jen dvě reprezentace, což se týkalo Ázerbájdžánu, Dánska, Anglie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Irska, Rumunska, Ruska, Skotska a Španělska. A pak zde byly pochopitelně i vzdálenosti, což byla další premisa při losu.

Němci narazí zase na Nizozemce

Přesto losování proběhlo rychle a bez komplikací. Z deseti rozlosovaných skupin je asi nejpikantnější složení skupiny C, kde na sebe stejně jako v Lize národů narazí Nizozemci a Němci. Právě reprezentace oranje přitom poslala Němce z první divize o třídu níž do divize druhé.

Český trenér ve službách Slovenska Pavel Hapal to nebude mít v kvalifikaci o EURO 2020 vůbec jednoduché, neboť na jeho tým čeká ve skupině Chorvatsko, Wales, Maďarsko a Ázerbájdžán.

Složení kvalifikačních skupin Skupina A: Anglie, Česko, Bulharsko, Černá Hora, Kosovo Skupina B: Portugalsko, Ukrajina, Srbsko, Litva, Lucembursko Skupina C: Nizozemsko, Německo, Severní Irsko, Estonsko, Bělorusko Skupina D: Švýcarsko, Dánsko, Irsko, Gruzie, Gibraltar Skupina E: Chorvatsko, Wales, Slovensko, Maďarsko, Ázerbájdžán Skupina F: Španělsko, Švédsko, Norsko, Rumunsko, Faerské ostrovy, Malta Skupina G: Polsko, Rakousko, Izrael, Slovinsko, Makedonie, Lotyšsko Skupina H: Francie, Island, Turecko, Albánie, Moldavsko, Andorra Skupina I: Belgie, Rusko, Skotsko, Kypr, Kazachstán, San Marino Skupina J: Itálie, Bosna, Finsko, Řecko, Arménie, Lichtenštejnsko

Na šampionát postoupí dva nejlepší celky z každé z deseti skupin. O zbylá čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů.

Kde se bude EURO 2020 hrát? Skupina A: Řím: základní skupina a čtvrtfinále, Baku: základní skupina a čtvrtfinále Skupina B: Petrohrad: základní skupina a čtvrtfinále, Kodaň: základní skupina a osmifinále Skupina C: Amsterdam: základní skupina a osmifinále, Bukurešť: základní skupina a osmifinále Skupina D: Londýn: základní skupina, osmifinále, semifinále, finále, Glasgow: základní skupina a osmifinále Skupina E: Dublin: základní skupina a osmifinále, Bilbao: základní skupina a osmifinále Skupina F: Mnichov: základní skupina a čtvrtfinále, Budapešť: základní skupina a osmifinále