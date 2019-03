Čechy povede do bitvy ve Wembley s kapitánskou páskou Darida! Dočkal bude chybět

Čeští fotbalisté v pátek vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020. Hned na úvod čeká reprezentanty nejtěžší zápas pětičlenné skupiny A v Anglii, která na loňském světovém šampionátu skončila čtvrtá a v kvalifikacích je skoro deset let a 39 utkání neporažena. Jasné je, že Čechy povede do boje jako kapitán záložník Vladimír Darida. Ten převezme kapitánskou pásku od zraněného Bořka Dočkala.