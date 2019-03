Češi proti obrovi ve Wembley nenapodobí pohárový zázrak Slavie, tuší sázkaři

Nejtěžší možný start do kvalifikace o EURO 2020 čeká v pátek českou fotbalovou reprezentaci. Svěřenci kouče Šilhavého se představí na půdě čtvrtého týmu posledního mistrovství světa Anglie, která je jasným favoritem v utkání i celé skupině. Na výhru Albionu se u českých kanceláří aktuálně sází v kurzu kolem 1,3:1, na remízu v poměru 5,3:1 a na senzační vítězství Čechů je kurz 13:1.

Londýnská mise je zdánlivě beznadějná. „Pro každého fotbalistu posvátné prostředí londýnského stadionu ve Wembley, skvělá bilance Anglie v minulých kvalifikacích i na posledním mistrovství světa, aktuálně obrovská ofenzivní síla Albionu... Čím ještě víc zdůvodnit obrovský kurzový rozdíl, který jsme mezi fotbalisty Anglie a České republiky rozprostřeli," poukazuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Nabízí se samozřejmě srovnání, zda by národní tým nemohl napodobit senzační pohárový postup Slavie přes Sevillu.

Trenér Jaroislav Šilhavý a asistent Jiří Chytrý na lavičce před zápasem v Trnavě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Šanci Čechům nedáváme žádnou, ale budeme jim alespoň fandit," usmívá se Urbanec.

Jakékoliv překvapení v podobě úspěchu českého výběru by bookmakery potěšilo nejen jako fanoušky fotbalu, ale rovněž by znamenalo úspěch v jejich práci - tedy souboji se sázkaři, kteří z 98 % vsadili na výhru favorizované Anglie.

Nároďák nemá co ztratit

Na remízu a výhru hostů si zatím vsadilo po pouhém 1 % tipérů.

„Národní tým se pod trenérem Šilhavým zvedl, úroveň soupeře je ale přece jen na zcela jiné úrovni. Kouč Southgate nominoval nejsilnější složení, takže disponuje skutečnou kvalitou ve všech řadách s nadstavbou v podobě ofenzivního zabijáka Kanea," upozorňuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Kapitán Harry Kane je ústřední postavou Anglie i během tréninku...

Carl Recine, Reuters

„Češi se musejí obejít bez gólmana Vaclíka, zdravotní problémy hlásí Dočkal a Schick, herní praxi postrádá Darida. Nároďák může jít do zápasu s čistou hlavou, nemá co ztratit, v celkové konstelaci je ale šance na body minimální. Domácí by měli pohodlně zvítězit vícebrankovým rozdílem," míní Hanák.

Kdo je tady větší pesimista...?

Těžko říci, kdo je před duelem ve Wembley větší pesimista, zda bookmakeři či sázkaři. Také u Chance si plných 98 % tipérů vsadilo na Anglii. Český výběr se v posledních dnech kurzově propadal.

„Kromě klasických sázek na vítěze si čeští fanoušci rádi vsadí také na počty branek, které v zápase padnou. Nejvíce se tipují 2 branky a víc, oblíbená je v tomto utkání také sázka na výsledek bez remízy," avizuje tisková mluvčí společnosti Markéta Světlíková.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161664341425644

Dalším utkáním kvalifikace, které sázkaře hodně zajímá, je derby Slovensko - Maďarsko. Zde sázející jednoznačně věří slovenskému výběru (96 % sázek), bookmakeři už jsou ale s kurzem 1,75 poněkud opatrnější.