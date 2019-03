Fotbalový velechrám Wembley hlídá kapitán šampionů Moore

Když byl v dubnu roku 1923 otevřen stadión ve Wembley, stály v uctivé vzdálenosti od něj nízké anglické domky, takže vévodil širokému okolí této části Londýna. Později byl několikrát přestavěn a upravován, ale jeho dvě charakteristické věžičky přežily všechny změny. Tu poslední z let 2000, kdy se tu hrálo naposledy, až 2007, kdy byl stadion znovu otevřen, už nikoliv. K nelibosti konzervativních Angličanů.

Gigant za miliardu liber

Na stejném místě vyrostl supermoderní kolos s kapacitou 90 000 sedadel, nad jehož tribunami se klene největší oblouk na světě na sportovních stáncích, 133 m vysoko nad hrací plochou a 315 m dlouhý. Ten je viditelný z daleka, ale sám fotbalový velechrám, Mekka země, která dala světu nejpopulárnější hru, už mizí za výškovými budovami, které kolem rostou doslova jako houby po dešti. Na drahých pozemcích se staví domy s luxusními byty, obchodní centra a hotely. Wembley bude hostit obě semifinále i finále mistrovství Evropy 2020. Reprezentace „Tří lvů", které má anglická Fotbalová asociace ve znaku, tu nechce chybět.

Trénink české fotbalové reprezentace ve Wembley

Karel Felt (Londýn), Právo

Staré Wembley mělo původní kapacitu 127 000 diváků, s přibývajícími sedadly a přísnějšími bezpečnostními opatřeními se neustále snižovala. Angličané tenhle stánek, který byl i hlavním sportovištěm první poválečné olympiády v roce1948, zbožňují. Vyhráli tu v roce 1966 finále mistrovství světa, což připomíná socha tehdejšího kapitána Bobbyho Moorea v nadživotní velikosti. Desetkrát se tu hrála finále evropských pohárů, v roce 1996 na čestné tribuně starého Wembley přebírali stříbrné medaile čeští poražení finalisté fotbalového ME. Hrával tu Arsenal a momentálně je Wembley dočasným domovem Tottenhamu, ovšem stálým sídlem anglické reprezentace.

Poklona Čecha i Pelého

Už více než devadesátkrát tu zvedali kapitáni vítězných mužstev nad hlavou nejstarší sportovní trofej planety - FA Cup. Jaké to je vědí i čeští fotbalisté Petr Čech a Tomáš Rosický. „Je to magický stadion s neskutečnou atmosférou, který má jedinečné charisma. Snem každého fotbalisty je si tady zahrát a vyhrát. Když vstoupíte na jeho plochu poprvé, naskakuje vám husí kůže," řekl o Wembley gólman Petr Čech. „Wembley je katedrála fotbalu. Je to hlavní město fotbalu a také je jeho srdcem," prohlásil před lety brazilský fotbalový génius Pelé.

Ve fan shopu letí dresy hvězd současné anglické reprezentace.

Karel Felt (Londýn), Právo

Ve Wembley vrcholily i ragbyové šampionáty, další z typických anglických sportů se na jeho ploše hraje rovněž pravidelně. Zpívaly tady největší hvězdy pop music, včetně Beatles, Eltona Johna, Pink Floyd, Rolling Stones a The Queen. Film Bohemian Rhapsody vrcholí právě ve Wembley.

Nejvíc toalet na planetě

Slavný stadion má i svoje muzeum. K vidění jsou kopie trofejí, o které se tu hrálo, dobové plakáty, dresy a spousta dalších artefaktů. Nejen muzeum, ale i jeho chodby zdobí fotografie slavných hráčů, velkých zápasů ve fotbale i ragby, stejně jako fotografie zpěváků, a dokonce Nelsona Mandely, který tu vystoupil jako jihoafrický prezident. Na konci prohlídkové cesty je pak fan shop se suvenýry anglické fotbalové reprezentace.

Svůj pomník mají ve Wembley i ragbisté.

Karel Felt (Londýn), Právo

V roce 1923 stála výstavba stadiónu 750 000 liber, ten současný přišel na 1,2 miliardy liber. Wembley drží i spoustu rekordů. Základy tvoří 4000 pilotů, jeho obvod měří jeden kilometr a je tady i rekordní koncentrace 2618 toalet, což je více než na kterémkoliv jiném místě na světě. V útrobách stadionu je uloženo 56 km elektrických kabelů. Rekordní fotbalová návštěva přišla na zápas Cardiff City - Portsmouth v květnu 2008, kdy se v hledišti sešlo 89 874 diváků. Při koncertu zpěvačky Adele zaplnilo ochozy i plochu v červnu 2017 dokonce 98 000 diváků.

Mezi vyhledávané suvenýry patří i kopie slavného FA Cupu.

Karel Felt (Londýn), Právo