Kadeřábek se sice o Sterlinga otřel, první z pádů útočníka Citizens v Pavlenkově šestnáctce byl ale až příliš teatrální, než aby v portugalském sudím Diasovi navodil pocit, že má pískat penaltu už po naplnění úvodní čtvrthodiny.

Přesto to po osmi minutách zkusil Sterling zase. Opět se ochotně skácel, protože cestu k české bráně hledal on i jeho tým do té doby marně. Během dvaceti minut se nedostala anglická reprezentace k jediné střele, natož pak šanci, takže se zdálo, že Šilhavého svěřenci mají díky úporné defenzivě ve Wembley to nejhorší za sebou.

Do půle zaúřadoval dvakrát

Samozřejmě že šlo o zdání klamné. Stačilo, aby Kane dostal jen trochu volnosti a prostoru, aby vysunul Sancha. Pas mladíka z Dortmundu neměl chybu, takže Sterling šel sice i potřetí k zemi, ale to jen proto, aby se dostal skluzem k míči.

Jasně že nezaváhal. Pochopitelně že balón do okryté brány usměrnil a své mužstvo přece jen trochu nahlodané vynuceným střídáním zraněného smolaře Diera patřičně uklidnil.

I proto přeřadili Angličané po vedoucí trefě na nižší rychlostní stupeň, přešli k uspávací taktice a ponechali český tým, aby hru alespoň opticky vyrovnal. Věděli, proč tak činí, neboť se jim otvíraly prostory a možnosti k rychlým výpadům. A že je Sterling táhnout a zakončovat dovede, o tom se Kadeřábek s Kalasem přesvědčili v průběhu prvního poločasu několikrát a v nastavené minutě úvodní půle tuplovaně.

Angličan Raheem Sterling v tomto případě českou obranou neprošel, ale pískala se penalta.

Sterling vyrazil mezi nimi, a oni jeho průnik zastavili jen faulem oceněným penaltou. Kane z ní dal druhý gól a domácí reprezentace si mohla být od té chvíle jistá, že do kvalifikace vykročí vítězně.

Radující se Harry Kane poté, co proti Česku proměnil penaltu.

Kalasův vlastenec zkázu jen dovršil

Trenér Šilhavý sice promlouval k svým svěřencům v šatně hodně důrazně, ale příliš to nepomohlo. Jeho tým sice začal po změně stran alespoň na pár minut odvážněji a aktivněji, jenže ze dvou šancí nic nebylo. Součkova hlavička minula bránu, Pavelka sice míč mezi tyče usměrnil, ale trefil jen náruč Pickforda.

To Pavlenka se musel vzápětí daleko víc ohánět, aby tečovanou střelu Aliho a ránu Sancha zkrotil. Dvakrát to svedl, do třetice byl ale bezmocný. Když totiž Novák nasměroval míč odrazem od Kalase ke Sterlingovi, neměl už ani on nárok.

A Sterling to byl, kdo zkázu české reprezentace za šest minut dovršil. Jeho střelu totiž tečoval Čelůstka tak smolně, že se Pavlenka po balónu jen díval.

Jiří Pavlenka po druhém inkasovaném gólu od Angličanů.

Šilhavého svěřenci už byli úplně grogy. Zdecimovaní, sražení do kolen, čekající na ránu z milosti. Nakonec si ji zasadili sami, neboť střelu osmnáctiletého Hudsona-Odoie sice Pavlenka vyrazil, ale Kalas poslal míč za jeho záda, čímž debakl a prachbídný výkon českého týmu jen podtrhl.

Kvalifikace ME 2020 - Londýn: Anglie - ČR 5:0 (2:0) Branky: 24., 62 a 68. Sterling, 45.+2 Kane z pen., 84. Kalas vlastní. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portugalsko). ŽK: Schick. Diváci: 82 575. Anglie: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Alli (63. Rice), Dier (17. Barkley), Henderson - Sancho, Kane, Sterling (70.Hudson-Odoi). Trenér: Southgate. ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Gebre Selassie, Darida (68. Masopust), Jankto (46. Vydra) - Schick (82. Škoda). Trenér: Šilhavý. Další zápasy