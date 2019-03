Kvalifikace pro nás začíná až v červnu, kvituje Šilhavý po střetu s giganty

Jednou o body šlo, podruhé ne. Česká fotbalová reprezentace podle předpokladů podlehla jak Anglii ve Wembley (0:5), tak doma Brazílii (1:3). Podstatné však je, aby po konfrontacích s giganty nabrala v duelech se sobě rovnými správný kurz směrem na EURO 2020. „Proti Brazilcům jsme si ověřili, že je v našich silách hrát náročný fotbal, což by jinak vyznělo se slabším soupeřem. Určitě budeme takový styl používat,“ avizuje trenér Jaroslav Šilhavý.

Diváci byli spokojení, navzdory porážce mužstvo vyprovodili potleskem. Proč byl ale tak velký rozdíl mezi oběma poločasy?

V prvním se nám dařilo napadání, které Brazilcům dělalo potíže. Kromě gólu jsme měli další šance, určitě povedený poločas. Ve druhém jsme od takové hry ovšem ustoupili, tři čtyři hráče potkaly zdravotní problémy, nabídli jsme soupeři gól. Po změnách v sestavě už jsme nebyli tak kompaktní a Brazilci ukázali své umění. Celkově ale musím hráče pochválit.

Laciný vyrovnávací gól byl nejspíš zlomový, že?

Určitě, posadil soupeře na koně. Nechci teď říkat, jestli za gól může víc Theo Gebre Selassie, nebo Marek Suchý. Podíváme se a situaci si vyhodnotíme. Ale jednoznačně naše chyba, kterou jsme soupeři nabídli vyrovnání. Brazílie pak ukázala velkou kvalitu a dokázala zvítězit. Postupně začala přidávat, aby neprohrála. A my naopak nedokázali udržet tempo z prvního poločasu, kdy jsme hráli hodně náročně.

Ohlasy po utkání Česko - Brazílie

Sport.cz

Pokud jde o kvalifikaci na EURO, Anglie si ve skupině hraje vlastní ligu a zbývající úvodní zápasy skončily nerozhodně. Máte tedy štěstí, že příliš neztrácíte a kvalifikace pro vás de facto začne až domácími zápasy s Bulharskem a Černou Horou...

Naše skupina se opravdu vyvíjí podle očekávání. Na dostřel máme týmy, o kterých jsem po losu říkal, že si to s nimi rozdáme o druhé postupové místo. Takže souhlasím, kvalifikace pro nás začíná až v červnu.

Jak duely se dvěma giganty využijete do budoucna?

Získali jsme hodně zkušeností a informací. Z takových utkání lze samozřejmě dělat závěry pro další práci a kvalifikaci. Ať už jde o způsob hry, nebo hráče samotné. Jsem rád, že jsme takové zápasy odehráli. Ne za výsledky, ale proti Brazílii měla naše hra určitou kvalitu.

Co všechno chybí vašim hráčům, aby se kvalitou srovnali s Anglií a Brazílií?

Srovnání by bylo na samostatný článek... Angličané hrají silově, jsou fyzicky výborně vybavení, rychlostně, rychle přecházejí do útoku. Takovým směrem se fotbal ubírá, navíc mají velké technické dovednosti. Stejně jako Brazílie, která si přece jen chce ještě s míčem pohrát, narazit. Angličané jsou přímočaří. Kdyby se dva naši poslední soupeři skloubili, vytvořili by nejlepší mužstvo světa.

Která z brazilských hvězd na vás udělala největší dojem?

Možná Thiago Silva. Nebo Firmino, jak pohotově se do šance dostal a nasměroval je k vítězství.