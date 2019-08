Bouřlivý Balkán volá. Kdo se tlačí Šilhavému do nominace?

Letní přestávka rychle utekla. Fotbalová reprezentace má slibně rozehranou kvalifikaci na mistrovství Evropy 2020 a trenér sleduje start sezony optikou nominace na zářijový dvojzápas v Kosovu a Černé Hoře. „Tady u nás samozřejmě máme pořád na očích Slavii, Plzeň, Spartu i ostatní tuzemské týmy. Chystáme se ještě do Itálie a pravděpodobně do Anglie, minimálně si s legionáři promluvit. Naše příprava jde do finále,“ avizuje Jaroslav Šilhavý. Jeho plány si poslechněte v přiloženém videu.