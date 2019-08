Pomstí se Anglii? Blíží se předprodej na domácí zápas roku

Čeští fotbaloví reprezentanti před zápasem kvalifikace ME 2020 proti Bulharsku.

Postupovou druhou příčku ve skupině A kvalifikace EURO 2020 zatím fotbalisté drží. Zářijová mise v Kosovu a Černé Hoře je může hodně přiblížit ke splnění cíle. A pak už přijde domácí bitva roku a snaha o odvetu za londýnský debakl 0:5...

Na zápas proti Anglii se chystá velké množství hostujících fanoušků. Už teď má soupeř navýšenou kvótu pro své příznivce, tak jako ji recipročně měla česká reprezentace v březnu v Londýně.

Fáze předprodeje: od 26. srpna: členové Fanklubu české reprezentace (Anglie i Severní Irsko samostatně) od 2. září: volný prodej (pouze Severní Irsko) od 9. září: volný prodej (balíčky Anglie + Severní Irsko) od 13. září: volný prodej (Anglie i Severní Irsko samostatně)

„Budeme moc rádi, když proti Anglii bude na stadionu co nejvíc českých fanoušků. Jejich podporu budeme v tak těžkém zápase potřebovat. Dorazí určitě i hodně Angličanů, takže atmosféra na tribunách bude pěkná, a my se už teď těšíme. A co nejvíc příznivců na stadionu bychom si přáli i proti Severnímu Irsku. Půjde sice o přípravné utkání, ale i v něm uděláme všechno, abychom uspěli," vzkazuje fanouškům trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Nejdřív na Slavii, pak na Spartě

Národní tým nastoupí proti Anglii 11. října v pražském Edenu, o tři dny později pak proti Severnímu Irsku na Letné.

Lístky na obě utkání bude možné zakoupit na internetové stránce vstupenkyfotbal.cz v několika fázích. Vstupenky jsou rozdělené do tří cenových kategorií.

Rozdělení do tří cenových kategorií: proti Anglii: 900, 1900 a 2900,- Kč proti Severnímu Irsku: 200, 400 a 600,- Kč

„Věřím, že jsme se trefili do takové cenové hladiny, která odpovídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým posledního mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných jmen. Průměrná cena vstupenek je navíc nižší, než byla v březnu na přípravný duel proti Brazílii. Proto věřím, že jsme našli rozumný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho dostupným co největšímu počtu našich fanoušků," doufá Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky.

Největší šanci dostat se ke vstupenkám na zápas proti Anglii tedy mají členové Fanklubu, pro které je vyhrazených dva tisíce lístků. Do Fanklubu se na internetové adrese fanklubrepre.cz může přihlásit každý, a tím navíc získat výhody i do budoucna (předkupní právo na vstupenky, slevy na lístky, soutěže o ceny, slevy u partnerů, účast na vybraných akcích reprezentace a podobně). Každý platící člen má nárok na dvě vstupenky.