Trenéír Jaroslav Šilhavý nachystal jedno překvapení.Sáhl do složení obrany z posledního úspěšného srazu a místo Nováka postavil na levý kraj Jana Bořila, který nedávno trefil Slavii postup do Ligy mistrů. Do sestavy národního týmu se vrací po roce.

Základní sestava českých fotbalistů pro zápas v Kosovu: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Bořil - Darida, Souček - Masopust, Král, Jankto - Schick.

Kosovo postrádá několik zraněných opor. Chybí Milot Rashica z Brém, historicky nejlepší střelec země Arber Zeneli či Herolind Shala, který krátce působil i v české lize v Liberci a Spartě.

V úterý Češi uzavřou zářijový blok utkáním na půdě dalšího balkánského soupeře Černé Hory. Na EURO v příštím roce projdou první dva týmy z každé skupiny, o další čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů. V samostatné historii nechyběla reprezentace na žádném z šesti mistrovství Evropy.