"Ukázali jsme charakter, jsem na tým hrdý. Nechali jsme si dát po povedené akci první gól, ale kluci se nevzdali a pak začali hrát. Byli připraveni na hřišti zemřít," řekl na tiskové konferenci švýcarský trenér Bernard Challandes, kterému kosovští novináři po výhře tleskali vestoje.

"Česká republika je skvělý tým a popravdě jsme ani nevěřili, že můžeme takhle zahrát. Je vidět, že i my jim můžeme konkurovat. Byl to od nás asi zatím nejlepší výkon," pochvaloval si kapitán Rrahmani.

Kosovo v Prištině brzy prohrávalo po trefě Patrika Schicka, ale ve 20. minutě srovnal Vedat Muriqi a v 66. minutě dokonal na vyprodaném stadionu obrat Mërgim Vojvoda.

"Po rychlém vyrovnání jsme začali věřit ve výhru. V atmosféře, jaká panovala na stadionu, jsme byli ochotni zemřít a pro ty lidi tam vypustit duši. Pokaždé když sem přijedeme a hrajeme za svou zemi, hrajeme ještě lépe," prohlásil Muriqi.

Kosovo po vyhlášení nezávislosti v roce 2008 hraje oficiální mezistátní zápasy teprve pět let. Až v roce 2016 nastoupilo k prvnímu soutěžnímu duelu a v poslední světové kvalifikaci získalo jen bod. Od té doby ale už v součtu se sobotním duelem 15 utkání za sebou neprohrálo.

Mergim Vojvoda se postaral o vítěznou branku Kosova

Visar Kryeziu, ČTK/AP

"Tímhle zápasem jsme ukázali, jak jsme spolu propojeni, kolik síly máme a jak moc jsme za poslední tři roky vyrostli. Jsme Kosovo, jsme malá země, která ale roste," uvedl Vojvoda.

Kosované se posunuli na postupové druhé místo kvalifikační skupiny. Mají dvoubodový náskok na Čechy a jednobodovou ztrátu na vedoucí Anglii, kde se představí v úterý.

"Nechci mluvit o prvním místě, musíme se držet nohama na zemi. Jestliže výhra nad Českem byla sen, výhra v Anglii by byl zázrak. Přiznejme si, že jsou jinde. Češi tam prohráli 0:5 a mohli dostat další góly. Bude to pro nás další nová zkušenost," dodal Challandes.

"Když budeme takhle pokračovat, náš sen se nám splní. V Anglii to bude ještě těžší. Ale my budeme zase hrát na 100 procent, ať je to proti komukoliv. Doufám, že uhraje jeden nebo tři body," dodal Muriqi.