Ne že by kolegům od bezedných košů záviděli. Jenže ruku na srdce, marš basketbalistů světovým šampionátem nepřišel pro fotbalovou reprezentaci v právě ideální chvíli. Jakmile národní tým nezvládl kvalifikační duel v Kosovu, hned má srovnání s úspěšnými basketbalisty na talíři a kritika se na něj jen hrne. „Všichni jsme na sociálních sítích, vidíme, co kde, kdo napíše a co z koho vypadne. Skepse však není na místě. Za dva dny hrajeme,“ vyzývá před duelem v Černé Hoře brankář Tomáš Vaclík, držitel českého Zlatého míče za minulou sezonu.

Čeští basketbalisté mají hned při svém prvním postupu na mistrovství světa na dosah čtvrtfinále. Na ně se čutálisti koukněte a snažte se! Tak, a ještě mnohem peprněji se na fotbalisty obořil nejeden pisatel na sociálních sítích.

„Všiml jsem si. Baskeťáci hrají skvělý turnaj, srovnání s nimi přichází. Hráli jsme chvíli po nich, takže chápu, že by lidé chtěli, aby se nám povedlo něco podobného. Mohli naše zápasy porovnat, hráli jsme hned po sobě. Co jsem viděl na sociálních sítích, tak nálada mezi fanoušky taková je," přikyvuje gólman Tomáš Vaclík v hotelu Verde Complex kousek za Podgoricou, kde se český tým chystá.

Pavel Kadeřábek v letecké pozici...

Vlastimil Vacek, Právo

„Kritika na nás nesmí doléhat, jinak bychom se z ní zbláznili. Hrne se na vás, všichni nadávají, některé názory jsou nenávistné. Sám si říkám, jestli to má daný člověk vůbec zapotřebí. Ale nemůžete si to tak brát," líčí své pocity obránce Pavel Kadeřábek.

Každý může během vteřiny vypálit

Současná generace si na rozdíl od svých předchůdců může sžíravou kritiku přečíst takřka okamžitě po utkání.

„Záleží, jak si ji přebereme mezi sebou. Když někdo sedí v Praze u telefonu nebo počítače, prd ovlivní, co se stane v úterý. Další zápas můžeme ovlivnit jen my. Musíme si všechno rozebrat, každý by si měl něco říct. Co se píše, neovlivníme. Teď je doba taková, že každý se během vteřiny může připojit na Twitter a něco tam vypálit," přemítá Vaclík.

Čeští fotbaloví reprezentanti před zápasem kvalifikace ME 2020 proti Bulharsku.

Vlastimil Vacek, Právo

Většina týmu je k sobotnímu vystoupení kritická. „Víme, že jsme nepodali náš výkon. Kosovo jsme nezvládli herně ani výsledkově. Důležitá teď bude naše reakce. Musíme ukázat, že šlo o ojedinělý výpadek," uvědomuje si Kadeřábek.

„Každý si uvědomuje, co se stalo. Nikomu z nás není porážka jedno," přidává se Vaclík.

Máme před sebou něco velkého!

Často však hráči nevycházejí z údivu, co si o sobě přečtou.

„Já práci lidí v ostatních oborech neřeším, nemám potřebu ji komentovat, ale fanoušky chápu. Fotbal je zajímá a je normální, že si řeknou svůj názor," přikyvuje Kadeřábek.

Podstatné je, v jakém světle se národní tým představí ve zbytku kvalifikace.

„Nejsme tak špatní. Říkal jsem již během předešlé kvalifikace, že v týmu něco vidím a že kluci mají velkou chuť něco dokázat. Mužstvu stoprocentně věřím a jsem přesvědčený, že máme před sebou něco velkého," stojí si za svým Vaclík, úřadující král českého fotbalu.