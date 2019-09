„Byla to pro nás strašně obtížná situace. Věci, které s fotbalem nemají nic společného, nás bohužel ovlivnily. Bylo psychicky náročné se na fotbal soustředit," řekl Právu záložník Vladimir Jovovič, černohorský reprezentant ve službách Jablonce, který se v úterní kvalifikaci v Podgorici pokusí zaskočit své soky z české ligy.

Koučův krok mužstvo citelně zasáhl, s Kosovem remizovalo (1:1), za další tři dny pod prozatímním koučem Aleksandarem Jankovičem padlo na české půdě vysoko 0:3. Černohorský fotbalový svaz Tumbakoviče ještě před cestou do Olomouce po tříletém působení oficiálně odvolal. „Jediné, co je nepochopitelné, je, v jakém šíleném světě již třicet let žijeme," glosoval turbulentní období jeden z tamních komentátorů.

Trenér podle spekulací podlehl nátlaku radikálních srbských fanoušků. Ti ho prý vyzývali, aby zápas, který už dříve označil za svou noční můru, bojkotoval. Utkání se nakonec nezúčastnili ani dva hráči srbského původu Filip Stojkovič a Mirko Ivanič. Korunu všemu nasadil Tumbakovič za necelé tři týdny, kdy převzal právě reprezentaci Srbska. Náhoda?

Jestli chtěl, mohl odejít už dřív

„Je těžké o tom mluvit," říká srbský záložník Miloš Bosančič, který se Slovanem Liberec v roce 2012 získal český titul. „Na jednu stranu krok Tumbakoviče chápu, byť není fér, že k němu sáhl v den zápasu. Jestli chtěl, mohl odejít už dřív. Ale je to těžké hodnotit, nevíme, co se stalo či mohlo stát... Na druhou stranu jde pořád jenom o sport. Politika se sportem dohromady nejdou," doplňuje Bosančič, který momentálně působí v srbském FK Rad.

Jak Jovovič souzněl s červnovým krokem svého kouče? „Byla to jeho volba. Nemůžete nikoho nutit, pokud nechce. Museli jsme jít dál. Nejsme tady kvůli sobě, hrajeme za Černou Horu, která musí být na prvním místě," vysvětluje rázně jablonecký záložník. „Ať je naším trenérem kdokoliv, musí reprezentaci respektovat bez ohledu na to, odkud pochází. Jsme tady proto, abychom hráli za naši zemi, nikoli za trenéra," povídá 24letý Jovovič.

Domácí výběr v úterý večer povede Bosňan Faruk Hadžibegič, který Černohorce převzal v červenci. „Zápas je pro nás důležitý. Bude určitě jiný než ten v Olomouci, kde kvůli zranění chyběli někteří hráči. Doufáme, že bude jiný i výsledek," uzavírá Jovovič.

Zápas se hraje od 20:45, přímý přenos vysílá ČT sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.