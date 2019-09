Až do soboty plnili postupový plán. Porážka v Prištině ovšem české fotbalisty v kvalifikaci mistrovství Evropy odsunula z postupových příček. Večerní duel v Černé Hoře už musí národní tým zvládnout. „Tři body chceme v každém zápase, v tomto ohledu se pro nás nic nemění. Vzhledem ke ztrátě v Kosovu však nyní vítězství nutně potřebujeme a uděláme pro ně všechno,“ slibuje trenér Jaroslav Šilhavý. Zápas se hraje od 20:45, přímý přenos vysílá ČT sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Říkáte, že pro výhru uděláte všechno. V čem se mužstvo musí hlavně zlepšit, aby Černou Horu porazilo?

V Kosovu mě zklamala především lehkomyslnost u inkasovaných gólů. Byla dílem trestuhodné nekoncentrovanosti. Z takových chyb se musíme poučit a neopakovat je. Výkon naprosto zdevastují, pak přijde velká kritika. Nekoncentrovaností jsme se naprosto zbytečně připravili o tři body. A jednoznačně musíme přidat také v osobních soubojích.

Každý hráč se s velkou kritikou v médiích a na sociálních sítích vyrovnává po svém. Jak si ji bere zkušený trenér?

Není čas přemýšlet, jak o nás kdo píše. Vážně to nevím. Nečtu média, sociální sítě, nekoukám na televizi. Soustředím se jen na analýzu zápasu, který jsme odehráli v sobotu. Co jsme udělali dobře, co špatně. Koncentruji a připravuji se na další zápas.

Trénink české reprezentace v Černé Hoře

Pavel Dosadil, Sport.cz

Kosovo jste nezvládli, plánujete tedy změny v sestavě?

Čekali jsme ještě na pondělní trénink. Každopádně je možné, že k nějaké změně dojde.

Máte k dispozici i Patrika Schicka, který se nechal po hodině hry vystřídat?

Patrik normálně trénoval, k zápasu bude připravený. V Kosovu ho braly křeče, o stažení si řekl sám. Původně jsme měli připravené jiné střídání, ale Patrik musel dolů, nedalo se nic dělat.

Bude Černá Hora jiným soupeřem než Kosovo, které se i doma hodně spoléhalo na brejky?

Nemyslím si. Mezi oběma soupeři není velký rozdíl, hráče mají typologicky dost podobné. Také Černohorci spoléhají na zisk míče a rychlé protiútoky. Je otázka, v jakém rozestavení nastoupí, zda s dvěma útočníky Mugošou a Bečirajem, nebo zpevní střed pole. Každopádně očekávám, že budou hrát na brejky.

Mugoša je podobně urostlý útočník jako kosovský Muriqi, který mužstvu činil obrovské problémy. Co si počnete s dalším kolohnátem?

Přípravou na něj byl sám o sobě Muriqi, bránění si už kluci vyzkoušeli. Tak věřím, že teď se zlepší...