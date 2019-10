Kdy se tedy vrátíte na hřiště?

Za nějakých tři a půl měsíce bych mohl začít vyklusávat a pracovat s balonem. I rehabilitace začala okamžitě, už jsem měl i první cvičení, chodit můžu normálně. Doufám, že by to mohlo být klidně i rychlejší, protože většinou všechno hojím docela dobře. Nakonec to tedy není tak hrozný. Na konci týdne mě strašili s jinými věcmi, ale naštěstí se z toho nic nepotvrdilo. Šlo o to nohu pouze vyčistit, protože jsem tam měl drobné úlomky kosti, a čéšku spojit. V rámci možností to dopadlo hodně dobře.

Čím vás strašili?

Doktor se bál, protože úraz se mi stal okolo 10. minuty a ještě do 42. jsem hrál. Úlomky kosti se mi tak mohly dostat tam, kam neměly. Měl strach, jestli nemám poškozenou i chrupavku, což se naštěstí nepotvrdilo. Takže to jen vyčistil a velké ulomené kosti spojil. Opravdu šlo nakonec jen o tu čéšku.

Zleva Brazilec Allan a David Pavelka v přáípravném utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Se zraněním jste tedy hrál ještě půl hodiny. Kdy jste zjistil, že je zle?

Bolest sice byla nepříjemná, ale ne tak, že bych si na první dobrou řekl, že to bude něco takového. Zkoušel jsem to rozběhat s tím, že jestli je to jen nakopnutý, tak to kousnu a časem to odezní. Ovšem v průběhu poločasu se to zhoršovalo. Navíc jsme pak prohrávali a já nebyl schopný na některé situace reagovat. Bylo lepší vystřídat. Všichni se báli, že mám špatný i vazy, proto chtěli raději udělat vyšetření hned. Ale ještě cestou do nemocnice o přestávce jsem si myslel, že jde čistě jen o naraženinu a že v pátek budu ready na zápas za reprezentaci. Celou dobu jsme tak nějak doufal, že to není nic hroznýho.

Zlomená čéška není pro fotbalistu až tak časté zranění.

Není, ale stává se to. Je pravda, že fyzioterapeuti u nás v týmu si ze mě už dělají srandu, protože je to můj druhý úraz v Kasimpase a pokaždé to pro ně byla novinka, se kterou se ještě ve své praxi nesetkali. Nikdy totiž nemám věci svalového charakteru, vždy jde o úrazy. Před tím jsem měl v kotníku poškozenou šlachu, která se tak často neporušuje, byla to pro ně tehdy novinka. A teď znovu. Vždy prý mám nějakou specialitu.

Jak se to stalo?

Byl to ostrý souboj, kdy mě soupeř dohrál a trefil mě na stojnou nohu do kolena. Naštěstí jsem to čekal a byl zpevněný. Myslím, že kdyby ne, tak by to možná dopadlo i hůř, protože na nohu mi šel plnou vahou. Kdyby mi ji prolomil dozadu, mělo by to horší následky...

Záložník David Pavelka se v Kasimpase vypracoval mezi opory

Sadece Futbol

Dostal kartu?

Nedostal nic, ale taky se u toho zranil a střídali jsme pak ve stejný čas. Jemu však nic není, podle mě to má asi jen nakopnutý. Ani nevím, čím přesně mě trefil, ještě jsem to neviděl. Ale dostali jsme výhodu, protože to byla docela slušně se rozjíždějící akce. Trenér byl z tohoto pohledu hodně naštvaný a na rozhodčího si dost stěžoval, protože takových tvrdých soubojů bylo v tomto zápase docela hodně, hned od začátku. Takže jak se to vyvíjelo šlo trochu i za rozhodčím.

Jak zatím tuto sezonu vnímáte? Kvůli zranění jste přišel i o zářijovou kvalifikaci o EURO.

Trochu mi to připomíná sezonu v Liberci, kdy jsme na konci vyhráli pohár (2014-2015). Tehdy pro mě začala úplně stejně, kdy jsem se dvakrát po sobě zranil, taky s kolenem. Mám takový déjà vu.

Český záložník David Pavelka během přípravného utkání s Jižní Koreou.

Vlastimil Vacek, Právo

I co se týká umístění v tabulce, když jste s Kasimpasou třetí od konce. Liberec tehdy hrál také o záchranu.

Je to víceméně stejný. Čtyři zápasy v řadě jsme prohráli. Začal jsem proto o týden dřív, nedařilo se a chtěl jsem týmu pomoci. Ale nemyslím si, že jsem něco uspěchal, tohle byl prostě jen blbej souboj. Sezonu v Liberci mi to opravdu připomíná. Doufám, že by to mohlo mít stejně dobrý konec. (usměje se)

Jen výhru v MOL Cupu nahradí účast na EURO.

To bych samozřejmě preferoval. (směje se) Doufám, že se z toho oklepu a sezonu ještě nějak dobře dokončím. O EURO bych se chtěl porvat. Věřím, že kvalifikaci zvládneme. Udržet se v nároďáku a zahrát si ještě na velkém turnaji byl v této sezoně můj největší cíl.