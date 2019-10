Kontinentální část Evropy je na pozoru. Probíhá velký výjezd ostrovních fandů, značná část už jich dorazila do Prahy, kde dnes fotbalisté Anglie změří síly s Českem a můžou případně slavit jistotu postupu na ME 2020. Zatím nejsou zprávy, že by nastaly nějaké problémy. Ale vyloučit je nelze. Utkání je pečlivě monitorováno už kvůli tomu, že páteční večer je podle zástupců britské policie nejproblematičtějším dnem pro venkovní zápasy Albionu.