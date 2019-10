Manciniho svěřenci zvítězili ve všech dosavadních osmi kvalifikačních zápasech a už po sobotní výhře nad Řeckem si zajistili účast na mistrovství Evropy. K tomu Italové porazili v loňském přípravném duelu USA.

"Pozzův rekord? Spíš by se mi líbilo vyhrát jako on dvakrát mistrovství světa a olympijské hry. Ale titul z mistrovství Evropy bude taky fajn," řekl s úsměvem Mancini ke srovnání s trenérem světových šampionů z let 1934 a 1938 a olympijských vítězů z Berlína 1936.