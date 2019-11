Muchomůrka zelená, prudce jedovatá... Tak a podobně komentují fanoušci na sociálních sítích novou sadu reprezentačních dresů. Prakticky ihned po jejich zveřejnění se strhla velká slovní přestřelka.

„Je to změna, něco nového, co přitáhne pozornost. O to nám taky šlo. Není ambice sto procent spokojených fanoušků, ale o úroveň diskuse, přitažení pozornosti," netají Martin Malík, předseda FAČR.

Inspirace lípou. Fotbalová reprezentace má nové venkovní dresy v netradiční barvě

FAČR

„Trošku mě překvapilo, když jsem viděl barvu nových dresů poprvé," netají trenér Jaroslav Šilhavý. „Když se v nich bude vyhrávat, spokojení budou všichni. Věřím, že hráči se v nich budou cítit příjemně, což je hlavní. A že nám přinesou štěstí," dodává kouč smířlivě.

Už i Italové zezelenali

Stejný výrobce šokoval již nedávno, kdy do zelené oblékl reprezentaci Itálie.

„U domácích dresů se držíme tradice, ale u variant pro zápasy venku jsme se vydali novým směrem, více experimentujeme. Stejně jako například Italové s novými zelenými dresy a Švýcaři s růžovými," vysvětluje Jan Sochor, generální ředitel firmy Puma pro východní Evropu.

Také nový zelený dres pro reprezentaci Itálie budí emoce.

Puma

Hlavním cílem značky podle něj však stále zůstává zachování odkazu k dané zemi. „U českých dresů je tímto odkazem lipový list. Je příznačné, že právě dresy inspirované lípou, která nám připomíná národní svobodu, budou poprvé hráči oblékat právě v den výročí 30 let od sametové revoluce," poukazuje Sochor na duel v Bulharsku, který se odehraje v neděli 17. listopadu.