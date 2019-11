Pětadvacetiletý útočník si zranění přivodil v utkání turecké ligy za Fenerbahce Istanbul. Trenér Bernard Challandes však věří, že bude mít oporu v Plzni k dispozici. V reprezentaci Muriqi skóroval ve čtyřech zápasech po sobě včetně zářijové domácí výhry 2:1 nad českým týmem.

Čtvrteční duel je pro oba týmy v kvalifikaci klíčový. Český celek drží postupové druhé místo v pětičlenné skupině o bod před soupeřem a v případě vítězství si s předstihem zajistí postup. Kosované, kteří při losu figurovali až v pátém koši, potřebují vyhrát. V případě remízy by před posledním kolem skupiny zůstali třetí.

Alex Král (vlevo) a Tomáš Souček během tréninku fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Hráči balkánského týmu ale tvrdí, že pod větším tlakem je český celek. I proto, že Kosovo by v případě, že z kvalifikace nepostoupí, mohlo na jaře příštího roku zabojovat o šampionát ještě v play off z Ligy národů.

"Vyhráli jsme první vzájemný zápas 2:1, ale tohle bude naprosto jiné utkání, daleko těžší, s velkým tlakem. Ten tlak nebude jen na nás, ale hlavně na Čechy. Pro nás je to možná dobře, že budou pod větším tlakem, aby zvítězili," řekl pro svazový web obránce Amir Rrahmani.

"A Liga národů jako druhá šance? Když máme šanci postoupit z kvalifikace, věříme tomu a pokusíme se o to. Nikdo nemyslíme na Ligu národů, všichni se koncentrujeme jen na kvalifikaci," dodal obránce italského Hellasu Verona.

Vladimír Darida během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy kvalifikace ME 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle kouče Challandese musí jeho svěřenci přistoupit k utkání stejně jako k těm předchozím. "Pokud si vzpomenete na los, tak jsme po něm říkali, že naší ambicí je odehrát dobré zápasy, ale nedostávat sami sebe pod tlak. Mnoho lidí říká, že musíme nad Českem vyhrát a pokud se to nestane, vše je pryč. Ale já si to nemyslím, takhle neuvažuji. Nesmíme si do hlav dávat to, že musíme vyhrát. Musíme k tomu přistupovat stejně jako doposud, se stejným zaujetím, vášní. Pak může přijít výhra," uvedl Challandes.

"S výjimkou Anglie nehrál žádný tým lépe než Česká republika. Žádný jiný soupeř si proti nám nevytvořil šest gólovek. Všichni jsme byli překvapeni, že v říjnu porazili Anglii, ale mohu vám říct, že vyhrál ten lepší tým," dodal švýcarský trenér.