Byla to jasná volba. Nechyběl v základní sestavě ani v jednom z dosavadních šesti kvalifikačních duelů. Za důvěru se trenérům odměnil čtyřmi góly. Ale kanonýr Patrik Schick je zraněný, a tak trenéři české fotbalové reprezentace řeší, koho nasadí na hrot sestavy pro čtvrteční plzeňskou bitvu o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Kosovu.

Český útočník Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól na 2:1 během utkání kvalifikace ME 2020 s Anglií.

K dispozici je trojice Michael Krmenčík z Plzně, Zdeněk Ondrášek z Dallasu a Martin Doležal z Jablonce. Ve hře jsou vlastně jen první dvě jména. „Krmenčík je proti Patrikovi typologicky odlišný, každý přináší týmu něco jiného," říká záložník a kapitán české reprezentace Vladimír Darida.

Krmenčík se v reprezentačním dresu trefil naposledy v říjnu 2018 do sítě Slovenska při vítězství 2:1. Zanedlouho však utrpěl vážné zranění kolena a celé jaro se dával dohromady.

Záložník Vladimír Darida před utkáním kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale ČR - Kosovo.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Naproti tomu Ondrášek zařídil gólem vítězství nad Anglií při posledním díle kvalifikace o evropský šampionát 2020. Šlo přitom o reprezentační debut útočníka přezdívaného Kobra, který následně naskočil i v nevydařené přírpavě proti Severnímu Irsku.

„Při výběru hráče pro základní sestavu jde o maličkosti. Třeba i o projev na tréninku při jednotlivých cvičeních," vysvětluje Jaroslav Šilhavý, trenér českého týmu. „Krmi je aktuálně rozjetý, hraje v pravidelně v klubu a dává góly. Navíc v Plzni je doma. Kobra je jiný, dokáže pojetím a hrou strhnout všechny ostatní, současně je rovněž mimořádně nebezpečný," přemítá Darida.

Krmenčík od říjnové přípravy proti Severnímu Irsku v pěti soutěžních zápasech za Plzeň vstřelil šest branek. Naproti tomu Ondrášek už téměř měsíc jen trénuje. „Důležitá je momentální forma. A Zdeněk toho v poslední době moc nenahrál," připomíná Šilhavý, že Dallas vypadl z play off americké nejvyšší soutěže hned v 1. kole. „Klíčové stejně je, jaký servis útočníkům my ostatní uděláme a co jim na hřišti připravíme," směje se Darida.

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před zápasem s Kosovem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jaká bude tedy trenérova volba? Přikloní se k faktu, že Krmenčík by nastoupil v domácím prostředí? "Z devadesáti procent mám o sestavě jasno, ale nechtějte po mně, abych složení základní jedenáctky odtajnil," zůstává tajemný Šilhavý.