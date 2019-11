"Je to těžké. Pocházím z Kosova, ale tady jsem déle než v Kosovu. Ve 20 nebo 21 letech jsme se přestěhovali sem. Ať už vyhraje kdokoliv, z jedné strany budu mít radost, z druhé se nebudu cítit úplně ok. Není to snadné, když někde žijete 27 let a vybudovali jste tu celý život, nemůžete říct: ne, nefandím. To by nebyla pravda," řekl Simitči.

"Budu fandit tomu lepšímu, ideální by bylo, kdyby postoupily na Euro oba týmy. Pokud vypadne jedna strana - Kosovo, pořád je tu šance ještě přes play off z Ligy národů. Pokud by se povedlo Kosovu postoupit už z téhle skupiny, byl by v Kosovu blázinec. Ale to bych taky trochu cítil z mé strany jakoby špatně," dodal kouč futsalové Sparty, s níž hraje v této sezoně Ligu mistrů.

Znám celý kosovský svaz, říká kouč

Během pobytu kosovského týmu v Česku se o reprezentaci stará. "Poprosila mě o to česká asociace, jelikož odtamtud pocházím a znám celý kosovský svaz. Řeším tady všechno, co se dá, od příletu až do odletu, ubytování a podobně. Pomáhám se vším, co potřebují. Celý týden jsem v kontaktu i s policií, bezpečnostními složkami," uvedl Simitči.

V Kosovu podle něj zápas v Plzni považují za největší v krátké reprezentační historii. Balkánský tým, který po vyhlášení nezávislosti na Srbsku v roce 2008 hraje mezinárodní utkání teprve přes pět let, usiluje o první postup na závěrečný turnaj.

"V Kosovu jsou strašně hladoví po úspěchu, zatímco Česko je už déle na scéně. Tady se to vnímá jako povinnost, tam by to byl neskutečný svátek. Cizinec si nedovede představit, jak by slavili. Vzali by si týden volno," podotkl Simitči.

Trenér futsalové Sparty Beni Simitči se stará o fotbalovou reprezentaci Kosova.

V Kosovu by byl blázinec

"Byl by to balzám na duši lidem po těch náročných letech, po válce. Z každodenních starostí a věcí nemají radost, sport by jim tu radost udělal. Strašně moc by jim to pomohlo," dodal.

Do Čech podle něj přicestovaly stovky kosovských fanoušků, z nichž se zdaleka ne všichni dostanou na stadionu. V sektoru hostů je 627 míst a kosovská delegace bude mít ještě 300 lístků první kategorie.

Fanoušci jedou i bez lístků

"Plácnu odhad, ale takových tisíc mých známých sem jede, aniž by měli lístky. Říkají, že i když nebudou na stadionu, chtějí to tu prožít, tu atmosféru. Už dnes by mělo být po městě 1200 až 1300 lidí, jsou to hlavně Kosované žijící mimo Kosovo. Lidi jako já, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, nebo se tam už narodili," podotkl Simitči.

Nelíbí se mu, když se do sportu promítá politika. Necítí žádnou zášť vůči Srbsku, které považuje Kosovo stále za své území a jeho nezávislost jako řada dalších států neuznává.

"Mám v Srbsku i řadu kamarádů. Normální člověk tohle nebude řešit, politiku dělají větší státy. Proč tahat politiku i do sportu? To řeší akorát takoví ti ultranacionalisté, kteří ani nekoukají na fotbal. Myslím, že obyčejní lidé jsou z toho už unavení," dodal Simitči.