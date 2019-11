Nezlobili by se, kdyby se kruh uzavřel. Kvalifikaci EURO 2020 neslavně otevřeli debaklem ve Wembley. A v londýnském chrámu by čeští fotbalisté také mohli šampionát zakončit. Hrát se tam bude finále turnaje... Národní tým má každopádně postup jistý a těší se na los, který se uskuteční 30. listopadu v Bukurešti. Mistrovství Evropy v příštím roce se poprvé v historii uskuteční ve 12 zemích, situace před losem je tak hodně komplikovaná.

Základní model je jasný. Na ME projdou první dva týmy z každé kvalifikační skupiny, o zbylá čtyři místa se bude hrát v březnovém play off podle umístění z loňské Ligy národů.

Po čtvrtečních zápasech má účast jistou 10 reprezentací: Anglie, Česko, Ukrajina, Španělsko, Polsko, Turecko, Francie, Belgie, Rusko a Itálie.

Základní skupiny mistrovství Evropy 2020: Skupina A (Řím, Baku): jistým účastníkem je Itálie, Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Skupina C (Amsterdam, Bukurešť): Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Skupina F (Mnichov, Budapešť):

Turnaj proběhne ve znamení dvanáctek. Začne 12. června, finále bude 12. července příštího roku. Hrát se bude poprvé (a nejspíš také naposledy) ve dvanácti městech dvanácti evropských zemí. Ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí do osmifinále vždy první dva plus čtyři týmy s nejlepší bilancí ze třetích míst.

Mnichov a Budapešť takřka doma

O nasazení do losovacích košů rozhodne pořadí v kvalifikační skupině, případně počet získaných bodů, skóre a další kritéria. Češi budou nejspíš ve třetím koši.

Dvanáctka pořadatelských měst už má přidělené konkrétní skupiny, každá se bude hrát ve dvou z nich. Pro Čechy je vysněná skupina F v Mnichově a Budapešti, kterou by vzhledem ke vzdálenostem mohli považovat za takřka domácí.

Myslel jsem, že i ten druhý gól byl můj, přiznal hrdina zápasu Alex Král.

Sport.cz

Další možnosti už jsou vzdálenější. Skupina A proběhne v Římě a ázerbájdžánském Baku, B v Petrohradě a Kodani, C v Amsterdamu a Bukurešti, ostrovní D v Londýně a Glasgow, E v Bilbau a Dublinu.

Baku je reálný strašák

Již před losem tedy budou některá místa obsazena. A jelikož Ázerbájdžán se přímo nekvalifikuje a zatím nefiguruje ani v play off Ligy národů, nejméně příjemné „áčko" bude bohužel pro český tým jednou z nejvíce pravděpodobných variant. Hráči i fanoušci by to do Baku měli z Prahy vzdušnou čarou tři tisíce kilometrů...

Po skončení kvalifikace bude příští úterý známo 20 účastníků. Poslední čtyři týmy se kvalifikují z play off Ligy národů příští rok v březnu a los jim předem určí umístění do skupin.

Velká euforie, ve třiceti se mi splnil fotbalový sen, říká autor vítězného gólu Ondřej Čelůstka.

Sport.cz

Paradoxem je, že vzhledem k řadě omezení a pravidel, která tradičně losování UEFA doprovázejí, není vyloučen dodatečný los šampionátu. Uskutečnil by se 1. dubna, šlo by však o detaily typu pořadatele vzájemného střetnutí dvou hostitelských zemí ve stejné skupině.

EURO 2020 bude hodně bláznivé. A výší odměn rozhodně výjimečné. Čtyřiadvacet účastníků si rozdělí rekordní balík prémií 371 milionů eur, tedy 9,5 miliardy korun. Každý účastník má jistých 237 milionů korun. Dále 38,4 milionu za každou výhru ve skupině, polovinu za remízu. Hráči a realizační tým obvykle inkasují zhruba 30 procent z výdělku.