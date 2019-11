„Ani na Paraguay diváci nepřišli. A nic jim v tom nebránilo," připomíná nový trenér bulharské reprezentace Georgi Dermendžiev, že čtvrteční přípravu proti jihoamerickému soupeři sledovalo pouhých 450 diváků, i když na tento duel se restrikce UEFA za rasistické chování domácích fanoušků v předchozím kvalifikačním střetnutí proti Anglii nevztahovaly.

V obřím kotli národního stadionu Vasila Levského, který pojme podle oficiální údajů 43 632 diváků, se samozřejmě ztráceli.

Dnes večer to bude při loučení s kvalifikací podobné. Nějakých 150 českých příznivců patřících do sponzorského poolu partnerů české reprezentace, na něž se vztahuje výjimka UEFA, a k tomu pár stovek děcek ze Sofie. I nad nimi přivírá evropská fotbalová generalita oči a nemá nic proti tomu, aby děti do čtrnácti let přišly a fandily.

Rozhodně se však nestane, aby tribuny byly plné dětí, jako při nedávných zápasech bratislavského Slovanu v Evropské lize proti Besiktasi Istanbul a Wolverhamptonu, při nichž „Belasí" rovněž pykali za rasistické výlevy svých příznivců a klub využil výjimky UEFA.

Ani bulharská děcka fotbal moc neláká, i když se jim nabízí kupříkladu možnost vidět naposledy v dresu národního týmu kapitána Ivelina Popova. Ten se totiž rozhodl ve dvaatřiceti letech ukončit reprezentační kariéru.

Trénink národního týmu v Bulharsku

Robert Neumann, SPORT.CZ

„Bude to můj devadesátý start za národní tým a opravdu se nechystám pokračovat. Zůstanu tím největším fanouškem národního týmu, ale už se míním soustředit jen na kariéru v klubu," překvapil Popov svým rozhodnutím.

„Zkoušel jsem ho přemluvit, aby počkal až na konec kvalifikace, ale neměl jsem nárok. Je rozhodnutý. Přitom bychom ho potřebovali, protože je opravdovým vůdcem na hřišti i v kabině," potvrzoval nový trenér Bulharů Georgi Dermendžiev, že se pokoušel legionáře z Rostova na Donu Popova marně zlomit.

Netajil přitom, že absence kapitána bude pro jeho tým hodně citelná zvláště v zápasech play off, které Bulharům ještě nabízí možnost kvalifikovat se na EURO 2020.

Možná, že na ně si domácí fanoušci už cestu najdou, když na duel s česku reprezentací do ochozů nesmí a pokračující tápání jejich národního týmu je popravdě ani moc neláká.

„Sám jsem zvědav, jak bude fotbal před prázdným hledištěm vypadat. Nevzpomínám, že bych někdy podobný zápas sám hrál," marně pátral v paměti trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý. „Vybavuji si jen přípravná střetnutí na turnaji v portugalském Algarve, kde na stadionu pro dvacet třicet tisíc lidí nebyli téměř žádní diváci."

„Pro žádného fotbalistu není příjemné hrát před prázdným stadionem, protože kontakt s diváky potřebuje," potvrzoval trenérovi kapitán Vladimír Darida, že on už podobnou zkušenost udělal a dobře ví, jak je těžké se na utkání bez diváků připravit.

A nic na tom nemění, že právě on dával v Istanbulu jedinou branku Plzně, když hrála před šesti lety osmifinálovou odvetu Evropské ligy na stadionu Fenerbahce také za zavřenými dveřmi.