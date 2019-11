Český celek skončil v tabulce deseti týmů postupujících z druhých míst ve skupinách na osmé příčce a jako poslední se dostal do třetího koše. Svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého hrozil po nedělní porážce 0:1 v závěru kvalifikace v Bulharsku pád do nejhoršího čtvrtého koše, pomohla jim ale pondělní výhra Řecka nad Finskem. Seveřané získali méně bodů než český tým stejně jako Wales.

Spolu s národním celkem jsou ve třetím koši také obhájci trofeje Portugalci, Turecko, Dánsko, Rakousko a Švédsko. Žádného z těchto soupeřů reprezentanti nemohou při losu skupin dostat.

Rozdělení do košů pro los ME: 1. koš: Belgie, Itálie, Anglie, Německo, Španělsko, Ukrajina, 2. koš: Francie, Polsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Rusko, 3. koš: Portugalsko, Turecko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, ČR, 4. koš: Wales, Finsko, 4 vítězové play off Ligy národů.

Český tým má s ohledem na to jistotu, že nebude hrát ve skupině B, kde se představí Dánsko coby jeden z pořadatelů. Závěrečný turnaj se na počest 60. výročí evropských šampionátů poprvé uskuteční ve 12 zemích. UEFA přizpůsobuje los účasti pořadatelských zemí a jednotlivé týmy jsou předem dosazeny do měst tak, aby mohly hrát doma.

Skupina B tak je už před losem paradoxně ze tří čtvrtin zaplněná. Pořadatelské země Rusko a Dánsko doplní Belgie, která jako jediná zbývá z prvního koše. Další čtyři celky budou hostit skupinu a zbývající tým Ukrajina nemůže hrát s Ruskem z politických důvodů.

Základní skupiny ME: Skupina A (Řím, Baku): Itálie. Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko. Skupina C (Amsterdam, Bukurešť): Nizozemsko. Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie. Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko. Skupina F (Mnichov, Budapešť): Německo.

Po kvalifikaci je známo 20 z 24 účastníků Eura, zbylá čtyři místa zaujmou čtyři vítězové šestnáctičlenného play off Ligy národů, kde se představí i Slovensko. Až los rozhodne podle uefa.com o tom, který ze čtveřice týmů Bulharsko, Izrael, Maďarsko a Rumunsko půjde do části play off C.

Los základních skupin Eura se uskuteční v sobotu 30. listopadu v Bukurešti.