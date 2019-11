Dobře dělá, protože los závěrečného turnaje, přidělování destinací a soupeřů je tentokrát natolik komplikovaný a podmíněný spoustou dalších premis, že v poslední listopadový den sice v Rumunsku bude turnaj rozlosován, ale je dost dobře možné, že koncem března příštího roku se bude mnohé měnit a losovat znovu.

To proto, že teprve 31. března 2020 bude jasno o posledních čtyř účastnících evropského šampionátu, kteří postoupí z play off Ligy národů. A v závěrečném kvartetu, jež doplní dvacet dosud známých finalistů, mohou být týmy, na které je třeba pamatovat a podmínky spojené s jejich účastí ex post splnit.

Pokud si z play off proklestilo cestu Maďarsko, musí figurovat samozřejmě ve skupině F, která se bude odehrávat v Mnichově a Budapešti. Totéž platí o Rumunsku, protože skupinu C hostí Amsterdam a Bukurešť, stejně jako o Skotsku, neboť zápasy skupiny D jsou přiděleny do Londýna a Glasgowa. A nejasno bude i o účastnících skupiny E... Ta se hraje v Bilbau a Dublin, takže kdyby v play off Ligy národů uspělo Irsko, mělo by na ni také přednostní právo.

Rozdělení do výkonnostních košů: 1. koš: Belgie, Itálie, Anglie, Německo, Španělsko, Ukrajina 2. koš: Francie, Polsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Rusko 3. koš: Portugalsko, Turecko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, ČR 4. koš: Wales, Finsko, 4 vítězové play off Ligy národů

To ovšem nejsou jediné podmínky, které mohou dodatečně změnit původně rozlosované skupiny. UEFA totiž respektuje i politické aspekty, takže je dopředu jasné, že kdyby z play off postoupilo Kosovo, nedoplní jako čtvrtý účastník skupinu, která se bude hrát v Petrohradu a Kodani. Narazilo by totiž na Rusko, které existenci Kosova neuznává.

Stejně tak se nemůže stát, aby do této skupiny byla z prvního výkonnostního koše nasazena Ukrajina, protože tomu brání politické vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Proto je víceméně jisté, že s Dánskem a Ruskem bude ve skupině zbývající reprezentace z prvního koše, jímž je Belgie. V Bukurešti při losu tudíž půjde o to, kdo doplní počet účastníků na čtyři ze čtvrtého koše.

Česká reprezentace to v žádném případě být nemůže, takže destinaci v Petrohradu a Kodani může trenér Šilhavý i manažer Sionko předem škrtnout a Ruskem, Dánskem a Belgií se nemusí zabývat.

Čtvrtým týmem, který se v této skupině ocitne, pochopitelně také ne. Může to být Wales nebo Finsko, dvě mužstva, jež vzešla z kvalifikace a jsou jistými účastníky čtvrtého koše, může to být ovšem i některý tým, jenž zvládne play off Ligy národů.

Základní skupiny ME: Skupina A (Řím, Baku): Itálie Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko Skupina C (Amsterdam, Bukurešť): Nizozemsko Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko Skupina F (Mnichov, Budapešť): Německo

Play off je rozděleno do čtyř úrovní, přičemž z každé z nich postoupí do finálového turnaje jeden tým. Ještě než bude před pátečním losování v Lausanne stanovena konečná podoba kvalifikačního pavouka, musí UEFA ovšem rozhodnout, která tři mužstva ze čtyř z úrovně A v ní zůstanou společně s Islandem a které z nich poputuje do úrovně C. V ní jsou jistými účastníky Skotsko, Norsko a Srbsko.

Rozhodovat se přitom bude mezi čtyřlístkem Bulharsko, Izrael, Maďarsko a Rumunsko.

Play off Ligy národů: A: Island a tři týmy ze čtveřice Bulharsko/Izrael/Maďarsko/Rumunsko B: Bosna a Hercegovina, Slovensko, Irsko, Severní Irsko C: Skotsko, Norsko, Srbsko a jeden tým ze čtveřice Bulharsko/Izrael/Maďarsko/Rumunsko D: Gruzie, Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko

V každé úrovni se bude o postupujícím rozhodovat nejprve v jednom semifinálovém střetnutí hraném 26. března 2020 na hřišti země, která na tom byla v Lize národů lépe.

Zatím je tedy jisté, že v úrovni B se v semifinále střetne Bosna a Hercegovina doma se Severním Irskem a Slovensko přivítá Irsko. V úrovni D pak Gruzie nastoupí proti Bělorusku a Severní Makedonie bude hrát na svém hřišti s Kosovem.

Vítězové se pak střetnou ve finálovém duelu 31. března 2020. Totéž platí samozřejmě o úrovni A a C.

Všichni čtyři vítězové finálových zápasů play off pak doplní dvacet známých dosud známých účastníku EURO 2020 na čtyřiadvacet.

Bude-li zapotřebí změnit rozlosování celého turnaje, k němuž dojde 30. listopadu tohoto roku v Bukurešti, bude tomu 1. dubna 2020.

Takže vlastně až na apríla příštího roku bude nejspíš s definitivní platností známo, jakou konečnou podobu bude mít každé z devíti základní skupin finálového turnaje EURO 2020.