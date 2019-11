Poslední neznámá před losováním závěrečného turnaje evropského fotbalového šampionátu, k němuž dojde příští sobotu v Bukurešti, je zodpovězena. S týdenním předstihem totiž UEFA rozhodla, které týmy vzešlé z Ligy národů budou hrát společně s Islandem o postup v úrovni A a která reprezentace se naopak přiřadí k úrovni C.

Takto se hráči Kosova radovali v Plzni po vedoucím gólu do Vaclíkovy sítě. K postupu jim nepomohl, musí zvládnout play off.

Zatímco s Islandem, jenž si jako jediný z elitní první divize Ligy národů nezajistil přímý postup na EURO 2020, se přiřadilo Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko, na úroveň C se propadlo mužstvo Izraele.

Složení jednotlivých semifinálových dvojic, které bylo dáno umístěním a výsledky v Lize národů, je tedy následující:

Skupina A: Island - Rumunsko Bulharsko - Maďarsko. Skupina B: Bosna a Hercegovina - Severní Irsko Slovensko - Irsko. Skupina C: Skotsko - Izrael Norsko - Srbsko. Skupina D: Gruzie - Bělorusko Severní Makedonie - Kosovo

Semifinále, které se hraje jen na jeden zápas na hřišti prvního týmu z uvedené dvojice, je na programu 26. března příštího roku. Vítězové jednotlivých úrovní postoupí do finále, které se bude hrát 31. března. O pořadateli finále by měl rozhodnout los.

Vítězové všech čtyř divizí si pak doplní dosud známých dvacet účastníků finálového turnaje na konečnou čtyřiadvacítku

V Nyonu se tak vlastně jen potvrdilo, že největší soupeř českých fotbalistů v boji o přímý postup z kvalifikační skupiny Kosovo začne baráž v Severní Makdeonii, zatímco na reprezentaci Slovenska čeká v domácím prostředí tým Irska.

„Proti české reprezentaci jsme předvedli jen padesát procent potenciálu, který v sobě máme, byl o nás nejhorší výkon v kvalifikaci. V baráži to bude jiné. Uděláme vše proto, abychom na evropský šampionát postoupili," sliboval reprezentační záložník Kosova Valon Berisha hned jak se smířil s tím, že jeho tým se play off nevyhne.

„Při losování kvalifikace jsme byli vytaženi až z pátého koše, teď ale ještě pořád hrajeme o postup," připomínal švýcarský kouč Bernard Challandes, jaký fotbalový progres Kosovo v kvalifikaci udělalo.

I český kouč ve službách slovenské reprezentace Pavel Hapal věří, že jeho mužstvo je schopno play off zvládnout.

„Viděli jsme Iry v zápase proti Dánsku, nepodařilo se jim přes něj postoupit. Odehráli ale dobrý duel, silní byli hlavně v závěru," připomínal Hapal, že to ale nebude vůbec snadné, i když v semifinále hrají jeho svěřenci s Iry doma.

Pokud je porazí, ve finále se střetnou s Bosnou a Hercegovinou, nebo Severním Irskem. Finále by ale hráli venku.

Los, resp. rozdělení mužstev do šesti skupin proběhne příští sobotu v Bukurešti, ale je dost dobře možné, že po skončení play off může dojít 1. dubna 2020 ke změnám a přelosování.

To proto, že kupříkladu Maďarsko by v případě postupu muselo hrát ve skupině F, Rumunsko ve skupině C, Irsko ve skupině E a Skotsko ve skupině D.

Do hry mohou vstoupit i politické aspekty.

Šampionát, který začíná prvním zápasem v Římě 12. června příštího roku, se bude hrát ve dvanácti městech jedenácti zemí.