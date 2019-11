Postupový duel s Kosovem (2:1) mu vyšel na jedničku. První gól národního týmu dal, o druhý ho připravila jemná teč spoluhráče. Mladík Alex Král výrazně přispěl české fotbalové reprezentaci k účasti na EURO 2020 a po návratu do Moskvy se dočkal dalšího ocenění. V kabině Spartaku převzal osobní kartu pro videohru FIFA 20, kterou si vysloužil zařazením do sestavy týdne.

Jde sice jen o PlayStation, každá pochvala se však cení. Ruská média o 21letém fotbalistovi píší jako o hrdinovi české reprezentace. Nominace do jedenáctky Ultimate Team je pro něj dalším oceněním.

Když se Alex Král v zimě vracel z Teplic do Slavie, rozhodně netušil, jak rychle se dají události do pohybu. Tažení Evropskou ligou, double, debut v reprezentačním áčku. Když pak sešívaným pomohl do Ligy mistrů, okamžitě za víc než 300 milionů korun přestoupil do Spartaku Moskva.

🔝 Награда наконец нашла героя! Яркая игра Алекса за сборную Чехии принесла его стране путевку в финальную часть чемпионата Европы, а ему –– попадание в команду недели @EASPORTSFIFA



Судя по матчу с «Уралом», @alexkralcz намерен продолжать в том же духе и в играх за «Спартак»😎 pic.twitter.com/UllyejdK6K — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25. listopadu 2019

„Užívám si, co všechno se za poslední rok v mé kariéře stalo. Je vidět, že kroky, které děláme s rodiči a s agentem, jsou správné. Je teď potřeba zůstat na zemi a pokračovat postupnými kroky v tom, co mě dostalo tak daleko. Věřím, že má kariéra bude mít pořád vzestupnou tendenci," pochvaluje si vlasáč s vizáží dvojníka Davida Luize.

Není přitom vyloučen další posun výš. Po kvalifikačním skalpu Anglie (2:1) začal Krále sledovat Everton...