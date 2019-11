Vysněné soupeře nemá, vybírat si z prvních dvou košů pro něj postrádá smysl. Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý se chystá do Bukurešti na sobotní los EURO 2020. Zato jednoho strašáka má, a celkem nečekaného. Kouč už nechce znovu v krátké době potkat Kosovo, jež se může na šampionát probít z play off Ligy národů.

Pokud jde o destinace bláznivého turnaje pořádaného dvanácti zeměmi, má Šilhavý zcela jasno. Především s ohledem na fanoušky nechce kombinovat Řím s dalekým Baku, naopak by jim přál blízkou dvojici Budapešť a Mnichov. O svých představách mluví v rozhovoru pro Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR).

Co pro vás byl v kvalifikaci o postup na EURO 2020 největší zážitek?

Když mám říci jeden, tak asi vítězství nad Anglií. Nebo vůbec zápasy s takovým týmem, ale hlavně domácí, který se nám podařil vyhrát. Takže to asi bude tento okamžik.

Do jaké skupiny bystě chtěl, aby bylo Česko nalosováno?

Tak méně asi Baku - Řím... Z pohledu pro fanoušky by byla asi nejlepší skupina v Budapešti a Mnichově. Měli by ji blízko. Věřím, že nás podpoří všude, ale do těchto destinací by se dopravili po vlastní ose bez problémů.

Je nějaký soupeř, jehož byste si do skupiny přál, nebo naopak nepřál?

Těžko si lze vybírat. Hlavně v prvních dvou koších jsou silní soupeři. Člověk si nevybere... Možná, koho bych si nepřál, tak Kosovo, se kterým jsme se teď utkali ve skupině. Byl to velice nepříjemný soupeř, ale samozřejmě silné týmy mají svou váhu a proti nim budeme muset prokázat hodně kvality a odhodlání, abychom je případně přehráli.

Jak rychle se chcete vydat do měst, ve kterých budete hrát, abyste tam už mohli zařizovat vše potřebné?

Tak jsme domluvení, že nejlépe hned v dalším týdnu po losování. Abychom měli hned jasno a vybráno, aby se tam třeba někdo neusadil... Prostě rozhodnout v co nejkratší době.

V příštím týdnu také začne předprodej vstupenek. Věříte, že bude mezi českými fanoušky velký zájem?

Mám před očima, jak jsme hráli v Anglii. Byť jsme tam prohráli 0:5, tak fanoušků tam bylo asi šest tisíc a byli úplně fantastičtí. I přes vysokou prohru fandili až do poslední minuty. Věřím tedy, že i kdyby pro ně nebyla destinace ideální, že si cestu najdou a podpoří nás.