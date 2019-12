Dobrá zpráva pro trenéra Šilhavého. Španělská fotbalová soutěž ještě není ani za svojí polovinou, a česká reprezentační jednička už atakuje svoje osobní maximum v počtu vychytaných nul z minulé sezony. Po nedělní výhře nad Leganés 1:0 jich má Tomáš Vaclík na svém kontě už sedm, což ho vyneslo do čela pořadí nejlepších gólmanů La Ligy s největším počtem čistých kont. Vedle něj má stejnou bilanci ještě Jan Oblak z Atlétika Madrid a Unai Simón z Bilbaa.

EURO 2020 se blíží a brankář národního týmu má formu. V 15 odchytaných ligových zápasech si Tomáš Vaclík drží téměř 50 % úspěšnost.

„Oblaka s Ter Stegenem považuji dlouhodobě za nejlepší brankáře celé ligy. Oblak každý rok vyhrává ocenění za nejvyšší počet nul v sezoně, takže je příjemné, že máme aktuálně stejnou bilanci. Nic to však neznamená. Navíc bilance není jen moje zásluha, ale vděčím za ni celému týmu. Prošli jsme si v létě množstvím změn, které se dotkly i obrany a nikdo nevěděl, jak bude mužstvo vypadat. Zatím však funguje skvěle," líčí Vaclík v tiskové zprávě.

Tomáš Vaclík v dresu Sevilly.

Vlastimil Vacek, Právo

Sevilla se i díky českému gólmanovi drží v těsném bodovém kontaktu za vedoucími giganty Realem a Barcelonou, které navíc čeká ještě vzájemný duel. Právě od utkání na Camp Nou začátkem října se andaluský tým pyšní už téměř dva měsíce trvající neporazitelností.

Vaclík se tak přibližuje k úctyhodnému milníku 100 vychytaných nul v kariéře, který slouží jako vstupenka do Klubu ligových brankářů. Aktuálně jich má na svém kontě 96. „Přiznám se, že je to pro mě meta, po které aktuálně koukám. Být součástí tolika skvělých brankářů naší historie by pro mě byla obrovská čest. Čechína už asi nepřekonám, ale jinak věřím, že se mi podaří dosáhnout stovky již tuto sezonu," netají gólman.

Jak je důležité míti v bráně Vaclíka, ví i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. Národní tým má pod jeho vedením letos vyrovnanou bilanci 5 výher a 5 proher. Ve všech pěti vítězných zápasech včetně historického utkání proti Anglii nebo postupového zápasu proti Kosovu totiž nechyběl v zahajovací sestavě právě Vaclík. Naopak v soubojích, kdy reprezentace ztratila, chytal pouze jednou.

Gólman Tomáš Vaclík během tréninku v městečku Laa an der Thaya na soustředění v Rakousku.

FAČR/Štěpán Černý

Bývalý brankář Sparty či švýcarské Basileje je na jihu Španělska evidentně spokojený. Svou pohodu si přináší i do soukromého života. V létě totiž oznámil, že čekají s manželkou Martinou další přírůstek do rodiny. Rozjezd druhé části sezony začátkem roku tak začne již jako dvojnásobný otec.