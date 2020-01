V reprezentaci se třiadvacetiletý Patrik Schick pod trenérem Šilhavým prosazoval jak v Lize národů, tak i v kvalifikaci o EURO 2020, góly také dával, ale až v Lipsku našel tu správnou klubovou štaci. V závěru podzimu začal hrát, dal i první čtyři góly v bundeslize, konstelace i klima v ambiciózním klubu mu vyhovují.

„Určitě dobrá zpráva pro reprezentačního trenéra. Patrikovi konečně slouží zdraví, získal si místo v sestavě Lipska, rozstřílel se. Pro reprezentaci je mezi útočníky jedničkou, což je pro Jardu Šilhavého hodně důležité," kvituje nejlepší kanonýr reprezentační historie Jan Koller, že by národní tým mohl mít po letech mizérie konečně střelce, jenž se může vydat v jeho stopách.

Triumfální gesto českého útočníka Patrika Schicka během utkání s Augsburgem.

„V Anglii na evropském šampionátu to ovšem nebude jen o něm, ba ani o jedenácti hráčích základní sestavy. Schick by měl být pro ofenzivu národního týmu stěžejním hráčem, ale bude zapotřebí, aby se dařilo i ostatním útočníkům, kteří by ho měli v případě potřeby doplnit. Krmenčíkovi, Ondráškovi, Doležalovi," připomíná Koller, který si s národním týmem zahrál na třech evropských a jednom světovém šampionátu.

I proto během deseti let posbíral 91 reprezentačních startů, v nichž nastřílel 55 gólů. Schik má k této metě ještě moc daleko, neboť ve 22 utkáních dal 9 branek, takže v historickém žebříčku reprezentačních střelců figuruje momentálně na 42. příčce. Jednu výhodu proti Kollerovi ale přece jen má. Zatímco Koller dal první reprezentační branku až v šestadvaceti letech, Schickovi je teprve třiadvacet a už jich má na kontě devět.

Jak Koller si v dresu Sparty poprvé vyzkoušel Silvestrovské derby.

„Přál bych mu další a další góly, jenže to nezáleží jen na něm. Musí být zdravý a hrát, v reprezentaci se navíc musí sejít skvělá parta, aby se vše skloubilo. Zatím je brzy, ale kvality na překonání mého rekordu určitě má," připomíná Koller základní premisy potřebné k tomu, aby mohl Schick na atakování jím vytyčené mety pomýšlet.

„V mé éře to bylo o skvělé fotbalové generaci a spoluhráčích, které jsem měl kolem sebe. Hráli jsme útočný fotbal, oni nám připravovali šance a my jako útočníci z toho těžili a dávali proto hodně branek. Není náhoda, že v historickém žebříčku jsem první já a hned za mnou je Milan Baroš s 41 góly."

V červnu v Anglii nepůjde na evropském šampionátu v základní skupině samozřejmě o individuální rekordy, protože podstatné budou výsledky a úspěch českého reprezentačního týmu.

„Myslím, že šance na postup ze skupiny existuje. Důležité bude, aby bylo základní jádro týmu zdravé a klukům se dařilo. Věřím, že v Anglii nezklameme a zanecháme tam dobrou stopu," přeje na prahu nového roku nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller svým nástupcům.