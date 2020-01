Loni v lednu mířil z Teplic do Slavie. S nadějí, že se v nabitém kádru českého mistra časem prosadí. Během necelých dvanácti měsíců ovšem fotbalový univerzál Alex Král vyletěl jako raketa: stal se oporou Slavie, s níž získal double, postoupil s ní do Ligy mistrů. Následně za 310 milionů korun přestoupil do moskevského Spartaku, v říjnu gólem a asistencí v duelu s Kosovem (výhra 2:1) dal razítko na postup národního týmu na ME. Od té doby kolem něj krouží kluby i z anglické Premier League v čele s Evertonem.

„Anglie je můj sen. Ale je rozdíl dostat nabídku, nebo když se na vás jenom někdo ptá. Zatím na stole neleží nic konkrétního, soustředím se na Spartak a reprezentaci," řekl 21letý Král v pátek v pražském sídle Fotbalové asociace ČR, která představila nového Premium partnera české reprezentace, společnost TCL.

Připouštíte si však letní přestup?

Nedokážu říct, smlouvu ve Spartaku mám na pět let. Budu se soustředit na udržení pozice a stabilní výkonnosti. Pokud něco přijde, budeme to s mým agentem Karolem Kiselem řešit.

Za hlavní cíl tedy angažmá v nějaké top evropské lize pro letošek nemáte?

Takhle nepřemýšlím. Věřím, že letošní rok bude zase o kousek lepší než minulý, budu pro to dělat maximum. Jasně, mám sny i vysoké cíle, je však třeba jít postupnými kroky. Není potřeba bláznit a někam bezmyšlenkovitě přestoupit. Jsem moc spokojený, jak dobře jsem se ve Spartaku adaptoval.

Takže nelitujete, že jste v létě opustil Slavii a nezahrál si s ní Ligu mistrů?

Nikdy jsem toho nelitoval, udělal jsem určitě správný krok. Transfer byl pro mě složitý v tom, že jsem se Spartakem neabsolvoval přípravu. Do prvního zápasu jsem šel po třech trénincích. Další komplikací bylo odvolání trenéra, který si mě přivedl. Nikdy nevíte, co se s příchodem nového kouče změní. Myslím, že jsem to ale chytil dobře, do mužstva jsem skvěle zapadl. Přece jen, v kádru je spousta mladých hráčů, máme k sobě blízko.

Ke komu máte nejblíž?

Pochopitelně k zahraničním hráčům, kteří umí dobře anglicky. Ale vzhledem k tomu, jak je tým mladý, zajímají nás všechny podobné věci. A když si někdy nerozumíme, rukama, nohama to zvládneme. Co se týče ruštiny, máme k dispozici překladatele. Ale chtěl bych se co nejdřív naučit mluvit rusky.

Spartak před sezonou razantně změnil kádr, daní je prozatímní desáté místo. Věříte, že na jaře ještě zabojujete o evropské poháry?

Na jaře se budeme chtít zvednout, máme před sebou ještě jedenáct zápasů. Plus jsme ve hře v Ruském poháru, odkud vede také cesta do Evropy. Šance na poháry pořád je.

V posledním zápase na podzim jste nastoupil na pozici stopera. Může to být do budoucna pro vás varianta?

Stopera jsem hrával v Teplicích, jako střední obránce jsem přicházel i do Slavie. Tam jsem v průběhu jara začal hrát ve středu zálohy. Takže pozice stopera pro mě do budoucna variantou je. Nevím, jestli mi univerzálnost zvedne cenu, ale tím, že mám zkušenost s více posty, o to víc minut můžu strávit na hřišti.

Říjnový zápas s Kosovem je jedním z vašich největších momentů kariéry. Pomohl vám k ještě lepší pozici ve Spartaku?

Rozhodně mi gól Kosovu pomohl, každý takový moment je pozitivní. I pro sebevědomí. Takové velké zápasy se sledují i v Rusku. A díky němu mě teď zřejmě znají i v Kosovu.

Jak to myslíte?

Byli jsme s přítelkyní nedávno na dovolené na Kapverdách. Procházeli jsme se po pláži, vtom ke mně přiběhli dva kluci. Jejich táta na mě v žertu hrozil prstem. Říkali, že jsou z Kosova, že mě poznali. Pak jsme se pobavili, bylo to příjemné setkání.