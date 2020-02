Česká fotbalová reprezentace se na EURO 2020 bude připravovat v Jižním Tyrolsku. Na začátku června vyrazí do resortu Ski-& holiday area Gitschberg Jochtal, konkrétně do hotelu Silena na kraji obce Vals. V rámci soustředění odehraje přátelský zápas proti Itálii (4. června) a po návratu do Prahy ji bude čekat generálka proti Rakousku (7. června). Vedení reprezentace samozřejmě sleduje vývoj ohledně šířícího se koronaviru.