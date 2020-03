„Rozhodnutí o posunutí mistrovství Evropy na léto 2021 vnímám z možných alternativ jako nejrozumnější," prohlásil Pavel Kadeřábek, obránce nastupující za německý Hoffenheim. „Myslím, že verdikt UEFA se dal očekávat. V realitě stávajících nedohraných ligových soutěží je to za mě logický krok," připustil obránce Filip Novák ve zprávě zastupující agentury Sport Invest.

„Bylo by obrovské riziko, kdyby se šampionát uskutečnil v jakémkoliv formátu. Myslím, že vůbec nebylo na místě řešit, zda pomůže přeložení jen do jedné země. Fanoušci by se nahrnuli do místa, kde by se mistrovství hrálo. Riziko pro všechny by bylo obrovské. Prostě nastala situace, na kterou bylo třeba reagovat. Jednoznačně jde o správný krok," uvedl záložník Lukáš Masopust bojující v barvách Slavie.

Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý o odložení EURO

FAČR

„Samozřejmě by si všichni přáli, abychom tuto situaci nemuseli vůbec řešit, ale realita je jaká je. Zdraví je přednější než sport. Pevně doufám, že se vše brzy podaří zvládnout, a pak přijde čas taky na fotbal," řekl Kadeřábek, dvaačtyřicetinásobný český reprezentant. „Jde o hroznou situaci, v níž vůbec není podstatný sport. Prioritou je prostě obecné zdraví," přitakal Masopust.

Předseda FAČR Martin Malík o přeloženém EURO

FAČR

„Všichni by si měli uvědomit, že naše zdraví musí být na prvním místě. Nemám pochopitelně na mysli sportovce, ale mluvím o všech lidech na planetě. Rozhodně jsem preferoval odložení šampionátu na další rok proti druhé variantě v podobě přeložení na zimní měsíce. Pevně věřím, že se situace brzy uklidní a celý svět včetně fotbalového se vrátí do normálu," uvedl Novák, který má na kontě třiadvacet startů za národní tým.

Aktuálně nastupuje za Trabzonspor v turecké nejvyšší soutěži, která jako jedna z mála ještě pokračuje. „Uvidíme v dalších dnech, jak budou místní úřady a sportovní instituce postupovat," připustil Novák, že situace se může rychle změnit.