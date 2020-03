Mají před sebou zářný příklad. Vrstevníka Alexe Krále, který se rychle přesunul do áčka a fotbalové reprezentaci výrazně přispěl k postupu na EURO. Šampionát se o rok odkládá, což je výzva také pro další mladíky z týmu do 21 let. Lvíčata mají rozehranou svou kvalifikaci ME U21. Nejlepším z nich však dává rok navíc také šanci zabojovat o EURO dospělých.