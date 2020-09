Slovenští fotbalisté by navzdory zpřísněným koronavirovým opatřením v zemi měli ve čtvrtek 8. října odehrát barážový zápas evropské kvalifikace proti Irsku. Šéf Slovenského fotbalového svazu (SFZ) Ján Kováčik věří, že domácí dokážou v Bratislavě splnit všechny podmínky.

Kvůli rostoucímu počtu nakažených covidem-19 budou od tohoto čtvrtka na Slovensku zakázány všechny hromadné akce včetně sportovních s výjimkou těch, jejichž účastníci budou mít negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 12 hodin.

"Pracujeme s variantou, že dokážeme zvládnout situaci s dvanáctihodinovým testem, ale samozřejmě pracujeme se všemi variantami," citoval Kováčika web Šport.sk.

Rozhodnutí omezit hromadné akce zkritizoval. "I s Unií ligových klubů považujeme opatření krizového štábu za nesprávné, nelogické a diskriminační. Budeme první v Evropě, kde se zakáže fotbal," prohlásil Kováčik.

"Země, kde je mnohem horší situace, také nic neudělaly. Nevidíme důvod, proč by členové štábu nemohli vnímat fotbal a sport vůbec jako součást společnosti, která produkuje prostředky i do státního rozpočtu. My nejsme parta skautů, která si jde ve volném čase zahrát fotbal," dodal šéf SFZ.

Finále kvalifikačního play off se bude hrát 12. listopadu. Pokud do něj Slovensko vedené českým trenérem Pavlem Hapalem postoupí, utká se o místo na mistrovství Evropy v příštím roce s vítězem zápasu Bosna a Hercegovina - Severní Irsko.