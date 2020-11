Fotbalisté národního týmu měli po porážce v Německu (0:1) vítané zpestření. Po příjezdu do Plzně v televizi sledovali, jak se dotváří jejich skupina pro odložené mistrovství Evropy. Záložníka Jakuba Jankta překvapilo, že Skotsko ve finále play off o EURO přešlo přes Srbsko a na šampionátu tak bude prvním soupeřem českého týmu. Ofenzivní hráč Sampdorie Janov doufá, že česká reprezentace ostrovnímu celku oplatí dvě porážky z probíhající Ligy národů.

Od čtvrtečního večera je kompletní vaše skupina na EURO. Anglii a Chorvatsko doplnilo Skotsko, s nímž v poslední době prohráváte... Jaká je vaše reakce, jaké bylo přání většiny mužstva?

Zápasy baráže jsme sledovali, ale končily v jedenáct večer, už jsme byli na pokojích. Za mě určitě gratulace Slovákům. Zvládli to až v prodloužení, ale postup je pro ně důležitý. Pokud jde o soupeře do naší skupiny, já věřil spíš Srbům. Mají velice dobré hráče, individuálně silné na balonu. Výsledek mě překvapil, ale aspoň se můžeme pomstít Skotům za Ligu národů. V Olomouci ani u nich jsem nehrál, snad to vyjde na EURO.

Však také trenéři po venkovní porážce konstatovali, že jste chyběl. S vámi v sestavě tedy dopadneme líp...?

Nevím. (úsměv) Vždycky dělám maximum, abych reprezentaci pomohl k vítězství. Mé absence za předchozí prohry nemohly. Máme dost kvalitních hráčů, jako tým jsme šli v poslední době hodně nahoru. Záleží jen na nás, abychom si kvalitu přenesli do důležitých zápasů, jakými budou teď s Izraelem a se Slovenskem a pak na EURO.

Mezistátní zápasy se dál hrají bez diváků. Už jste přemýšlel, jak asi bude šampionát vypadat?

Zvykl jsem si, bez diváků nastupuji již od června. Zápasy jsou ovšem jiné a doufám, že zvláštní doba co nejdřív skončí. Zpočátku si třeba můžu s balonem víc věřit. Přece jen, když je na stadionu 60 tisíc lidí a něco se nepovede, není příjemné slyšet pískot nebo bučení. Ale jinak se fotbal samozřejmě hraje pro lidi.

Dá se zvyknout i na neustálé a nikdy nekončící testování?

V Itálii nás testují skoro každý den, což není příjemné. Někdy se špatně vzbudíte a nemáte náladu, aby vám pak hned po ránu strkali dlouhou tyčku do nosu. Zvyknout si musíme, děláme vše pro to, aby se mohlo hrát. Kluby investují neskutečné peníze za testy, větší počet pokojů a další věci. Jsem rád, že se vůbec může hrát.

O poslední sraz jste přišel, teď jste se na něj víc těšil?

V nároďáku je výborná atmosféra i parta. Jen škoda, že režim je omezený virem. Musíme dodržovat odstupy, být pořád na pokojích. Trochu nepříjemné, ale vše dodržujeme. Co se dá dělat, taková je teď doba. Do reprezentace vždycky přijedu rád. Nejde rušit zápasy, jako hrozilo v září právě proti Skotsku. Hlavní je, že můžeme hrát.

V Lize národů ještě můžete postoupit do první divize. Museli byste však dvakrát vyhrát, zatímco vedoucí Skotsko by smělo získat už jen jeden bod...

Izrael asi hodně fanoušků podceňuje, ale já určitě ne. Nepříjemný soupeř, hodně si věří s míčem. Když něco zkazí, je jim to jedno, stejně jdou zase dopředu. Mají ale mezery v obraně, takže je na nás, jak jejich slabé stránky využijeme. Proti Slovákům se nám v poslední době daří, doufám, že budeme v nastoupeném trendu pokračovat. Jsem zvědavý, v jakém přijedou rozpoložení. Postup na EURO určitě oslaví, mají za sebou 120 minut v Severním Irsku. Mohou být trochu unavení, což nám třeba pomůže.