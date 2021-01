Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) prodloužila možnost vrácení vstupenek na zápasy mistrovství Evropy, které bylo vloni v létě o rok odloženo kvůli koronavirové pandemii. Fanoušci nově mohou zakoupené lístky vrátit do 26. ledna. O tom, zda na šampionát budou moci diváci, by se mělo rozhodnout v březnu.

Fanoušci mohli vstupenky vracet už vloni a nyní UEFA na svém webu otevřela další okno. Příznivci získají zpět plnou cenu. Garantovanou ji navíc mají až do konce března, kdy už by mělo být jasněji, zda do hledišť budou moci diváci a případně v jakém počtu. V současnosti se kvůli horší koronavirové situaci po celé Evropě hrají soutěže bez diváků.

"Budeme nadšeni, pokud nás fanoušci na mistrovství Evropy budou moci osobně podpořit, ale to v tuto chvíli nelze předjímat. Co se týče diváků na stadionech, zvažuje UEFA několik možností. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout v březnu," uvedl na webu FAČR mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

Český záložník Vladimír Darida (vlevo) a německý obránce Mats Hummels během utkání kvalifikace MS.

Vlastimil Vacek, Právo

Novou možnost na vracení vstupenek umožnila UEFA i kvůli změně obchodních podmínek. Ty zahrnují například specifické hygienické požadavky nebo možnost přenechat lístek další osobě v případě onemocnění covidem-19.

Trenér Jaroslav Šilhavý (druhý zleva) v kruhu realizačního týmu.

FAČR

V březnu by mělo být také jasněji v tom, zda se Euro odehraje podle původního plánu ve všech 12 městech. Šampionát byl vloni odložen na letošní léto a uskuteční se od 11. června do 11. července.

Český tým bude v základní skupině hrát v Glasgow proti Skotsku a Chorvatsku a v Londýně proti Anglii. Reprezentanti se nadále chystají na to, že turnaj se uskuteční ve všech městech. Přípravný kemp před šampionátem absolvují svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v Jižním Tyrolsku, soupeři před mistrovstvím dosud nejsou podle mluvčího definitivně potvrzeni. Během turnaje budou reprezentanti bydlet v Edinburghu.