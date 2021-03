Splnili si jedno přání. „My jsme se snažili už párkrát udělat fotbalovou píseň a většinou se nám to jako kapele moc nepodařilo. Tentokrát se nám ale zdálo, že bychom mohli konečně už zkušenosti zúročit," říká zpěvák kapely Tři sestry František Moravec, alias Fanánek.

Píseň si po premiéře na ČT sport mohou nyní fanoušci poslechnout ve verzi videoklipu režiséra Petra Kolečka například na YouTube kanálech a sociálních sítích české reprezentace i kapely Tři sestry, v audio podobě pak třeba na Spotify či později i ve vysílání vybraných rozhlasových stanic.

Tři sestry mají na podiu i pravé skotské dudy...

FAČR

„Kluky a dámu z kapely jsem oslovil už někdy v lednu 2020 a od té doby jsme na projektu společně pracovali. Z mé strany byl vlastně jediný požadavek, aby se v refrénu objevilo v jakékoliv formě motto Ukážeme kuráž! Chceme s ním komunikačně spojovat celé působení národního týmu na letošním finálovém turnaji. Myslím, že jsme našli všichni rychle společnou řeč a snad se tak bude výsledek napříč fanoušky líbit. Zvlášť v dnešní době si zaslouží alespoň tuto formu malého dárku," říká Michal Jurman, ředitel Oddělení komunikace FAČR.

Taxikář Libor Sionko...!

FAČR

Přesto, že píseň vznikala s přestávkami poměrně dlouho, finální verze se od prvního nápadu kapely příliš neliší.

„Někdy před více než rokem jsme se sešli, já o tom řekl kapele a Ronald /pozn. Ronald Seitl/ vytáhl z rukávu melodii, která se každému zalíbila a Fanánek do pár dnů udělal text. Pro mě speciálně to byla výzva a myslím, že i pro všechny ostatní," dodává kapelník, manažer a kytarista kapely Tomáš Doležal, alias Ing. Magor.

Vítězství v anketě Fotbalista roku obhájil Tomáš Souček

Sport.cz, FAČR

„Chtěli jsme, aby to bylo jako po našem, tak jak já to cítím. Tedy že žijeme jako kapela trochu jiný život než vrcholoví sportovci, a proto je tam také zmíněné, že musí fotbalisti dbát na životosprávu víc než my. Je to taková lehounká píseň, která by měla dát najevo, že je potřeba do toho dát všechno," usmívá se Fanánek.

Hlavní motto refrénu písně Ukážeme kuráž! se objeví i na jiných propagačních materiálech a prezentacích české fotbalové reprezentace směrem k EURO, představeno už bylo například na oficiálním autobusu českého národního týmu.