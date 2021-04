"Bohužel v této sezoně už za Rangers nenastoupí a nebude hrát ani na Euru, což je špatná zpráva pro něho i fanoušky skotského fotbalu, protože si podle mě v reprezentaci vedl skvěle. Hodně se na to těšil. Dobrou zprávou je, že jsme přišli na to, v čem vězí problém, a můžeme to řešit. Vrátit by se měl někdy v přípravě před novou sezonou," řekl trenér Rangers Steven Gerrard.

Jack má na kontě deset zápasů za skotskou reprezentaci, které pomohl k postupu na Euro v loňské baráži se Srbskem.