Španělský fotbalový svaz má připravenou náhradní variantu, pokud by Bilbao přišlo kvůli koronavirové situaci o pořádání zápasů blížícího se mistrovství Evropy. Hrát by se mohlo na stadionu La Cartuja v Seville.

Na stadionu San Mamés v Bilbau se mají uskutečnit tři zápasy základní skupiny a jedno osmifinále. Protikoronavirová opatření v Baskicku ale zatím neumožňují účast diváků na zápasech.

V podobné situaci jako Bilbao je také Dublin s Mnichovem a UEFA, která přítomnost alespoň omezeného množství fanoušků na tribunách vyžaduje, chce o hostitelích rozhodnout nejpozději v pondělí.

"Pro nás, národní tým i celou zemi je důležité, abychom pořadatelství udrželi," citovala agentura Reuters šéfa španělského svazu Luise Rubialese. "Kdybychom o zápasy Eura přišli, byla by to pro nás rána z pohledu fanoušků i ekonomicky," dodal.

Rubiales už proto informoval UEFA o možném náhradním dějišti. "Pokud by se nemohlo hrát v Bilbau, udělám všechno pro to, abychom pořadatelství udrželi. A stadion La Cartuja v Seville má všechno, co potřebujeme. Ale nezáleží to na nás," prohlásil.