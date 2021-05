Po úterním dopoledním tréninku v Liberci se záložník Jakub Pešek dozvěděl, že ho reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý bere na evropský šampionát. Že by se tak mohlo stát tušil, však raději odložil i dlouho plánovanou svatbu. „Snoubenka mě podpořila, vzala to sportovně,“ smál se 27letý rychlonohý hráč.

Před chvílí jste se dozvěděl o nominaci, co teď prožíváte?

Asi nejkrásnější období ve své kariéře. Jsem strašně šťastný i překvapený. Všichni ví, že dostat se do reprezentace je těžké a z Liberce se to jen tak nepovede. Obzvlášť na takový krásný turnaj jako je EURO. Je to pro mě velká čest.

Ale nějaké náznaky jste mít musel, když jste si kvůli šampionátu odložil plánovanou svatbu.

Když se zranil Lukáš Provod a na kraj nebyla taková konkurence a tolik alternativ, nějaké náznaky byly. Se snoubenkou jsme měli termín na 12. června. Věděl jsem, že definitivní nominace se musí oznámit prvního června, tak jsme se asi před dvěma týdny rozhodli, že přípravy přerušíme. Nechtěl jsem to rušit všem lidem okolo na poslední chvíli. Když se naskytne taková příležitost, neodmítá se. Svatbu jsme přesunuli na 7. července, což byl jediný volný termín.

Ale finále se hraje 11. července. Je možné, že byste si případně stejně jako Vladimír Šmicer v roce 1996 odskočil oženit v průběhu turnaje?

Vůbec nevím... Asi bychom to museli zase odložit, ale to by asi všichni pochopili. Myslím, že v tu dobu se hraje semifinále a kdyby se došlo takto daleko, tým bych nechtěl opustit. Uvidíme, co bude. Ale jiný volný termín nebyl, pak už je zase příprava a rád bych to uskutečnil během ní, nechtěl bych to řešit v rozehrané soutěži. Šlo o jedinou variantu. Uvidíme, jak se nám bude dařit a další budeme řešit operativně.

Gratulujeme Kubovi Peškovi k nominaci na #EURO2020! 👏🇨🇿 pic.twitter.com/cdnbyFGumT — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 25, 2021

Možná budete muset v případě úspěchu na veselce rozšířit počet hostů. Co vy na to?

Vše je možné. Hlavně se oba těšíme, protože jsme svatbu se snoubenkou připravovali rok. Znamená pro nás hodně. Budeme se brát třicet kilometrů od Liberce. Jsem rád, že všichni včetně majitelů nám vyšli vstříc, protože jsme svatbu zrušili pomalu měsíc předem. Byl jsem z toho docela nesvůj, ale uklidňovali mě, že to chápou a vyšli nám vstříc. Děkuji jim.

Viděl jste záběry z oné Šmicrovy slavné svatby na Staroměstském náměstí v Praze?

Sledoval jsem pana Šmicra, když popisoval, jak to celé probíhalo. Trochu jsem se toho obával a taky mě trefilo takhle. Ale jsou to příjemné starosti. Jsem rád, že jsem v nominaci a udělám maximum, abych pomohl týmu.

Jakub Pešek ze Slovanu Liberec během utkání 31. kola Fortuna ligy s Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Pamatujete si vůbec EURO 1996?

Byli mi sice tři, ale z Youtubu to mám nakoukaný. Vždy jsem sledoval všechny zápasy národního týmu. Celá má rodina je fotbalová, vždy jsme fandili českému týmu, na EURO, mistrovství světa i v kvalifikacích. Pro mě je obrovská čest reprezentovat Českou republiku.

Fotbal na Ostrovech je snem pro každého fotbalistu. Jak se těšíte na tohle?

Určitě. Pamatuju si z Liberce na los Evropské ligy a všichni jsme si přáli anglický tým. Bohužel se nám přání nesplnilo. Ale zase jsme si zahráli skvělé zápasy s Belgičany, Němci a Crvenou zvezdou, šlo o stejně skvělé zážitky. Teď jsem rád, že budou moci být součástí takové výpravy. Těším se na to.

Jakub Pešek ze Slovanu Liberec v běžeckém souboji se sparťanem Matějem Hanouskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Jedete na EURO, ale ještě před třemi roky jste končil sezonu v Českých Budějovicích ve druhé lize. Je to raketový skok?

Je to obrovský progres. Když jsem přišel před třemi lety do Liberce, chtěl jsem se hlavně prosadit v první lize, kde jsem měl do té doby odehráno jen půl sezony ještě v Budějovicích, když jsme bohužel sestoupili. Chtěl jsem se v Liberci co nejrychleji adaptovat a dostat do týmu. A vyústilo to v evropské poháry. Měli jsme neskutečnou sezonu, nasbíral jsem zkušenosti a myslím, že mi hodně pomohly. Je to fakt rychlý a teprve pomalu si to uvědomuji a vstřebávám, jakou příležitost dostávám.

Jak byste uplynulý rok pojmenoval?

Jako covidovou příležitost. (směje se) Hodně mi pomohl zápas se Skotskem, kdy se tým dával rychle dohromady a my jsme se ukázali v dobrém světle. Mně se zápas podařil, dal jsem i gól a ukázal jsem, že bych třeba ještě šanci dostat mohl. Měl jsem i štětí, ale to k fotbalu patří.

Liam Cooper ze Skotska a český záložník Jakub Pešek během utkáním Ligy národů v Olomouci.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak to vypadá s vaším očekávaným přestupem do Sparty?

Nějaký spekulace jsou, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Kdyby vyšlo i toto, bylo by to úžasné. Svatba, EURO, a ještě nějaký přestup, co více si přát?

Je možné, že by odchod do Sparty ještě zvrátilo EURO v případě, že byste zazářil a byl zájem třeba ze zahraničí?

Vůbec nevím. Nějaký zájem je, ale ještě musí souhlasit kluby. Ale neřeším to. Soustředím se na závěr sezony v Liberci. Je před námi ještě poslední zápas a naděje na evropské poháry žije. Jsem hráč Slovanu a udělám maximum, abych mu pomohl. A když poháry urveme, budu šťastný. Co bude dál se teprve uvidí.

Jakub Pešek z Liberce z Liberce střílí druhý gól, vpravo brankář Sparty Florin Nita.

Radek Petrášek, ČTK

Nakolik myslíte, že vás Spartě přiblížil konkrétně nedávný vzájemný zápas, ve kterém jste Letenským vstřelil dva góly?

Asi jsem na sebe dost upozornil. Mohl jsem dát i hattrick. Na hřišti jsem se myslím ukázal, ale furt mě mrzí, že jsem třetí gól nedal, protože bychom ten zápas třeba dotáhli i do vítězného konce. Šlo by i o můj první hattrick v první lize, takže mě to mrzí. Ale asi mi to i tak pomohlo.