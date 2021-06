Kostky jsou vrženy. Vedle Chorvatů připadli národnímu týmu britští soupeři.

„Skotsku máme co vracet, dvakrát jsme s nimi prohráli (v Lize národů). Zápas s Anglií taky bude na ostří nože, porazili nás ve Wembley 5:0, my jim to pak vrátili doma. Důležitý bude vstup do skupiny. Vyšel na Skoťáky, o to to bude lepší," těší se Matěj Vydra.

🎙"Samozřejmě každý bude chtít hrát, ale důležitá je chemie v týmu, aby se vyhrávalo. A když hrát nebudu? Důležitý je tým, ne individuality," hlásí ze soustředění v Jižním Tyrolsku Matěj Vydra. pic.twitter.com/UxXDLSZ3rA — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 1, 2021

Již v pátek v Boloni čeká reprezentaci proti Itálii první ze dvou přípravných zápasů před šampionátem.

„První věc je, aby se nikdo nezranil. Určitě k zápasu ale přistoupíme jako ke každému. Přece jen se chceme naladit na EURO, aby atmosféra byla dobrá, herně to vypadalo skvěle a pak jsme na to navázali. Když nějaký zápas vezmete z pohledu přáteláku, je pak o to horší znovu naskakovat na vítěznou vlnu. Takže začneme hned zostra," ujišťuje Vydra.

Příští týden čeká tým domácí generálka proti Albánii.

Pavel Kadeřábek po příjezdu na soustředění před EURO

FAČR

„Dva přáteláky budou asi taková zkouška, kdo si přivezl nejlepší formu z klubu. Je možné, že se v nich rozhodne, kdo bude hrát. Já jsem připravený a udělám maximum, abych trenéra přesvědčil," předsevzal si.

Devětadvacetiletý útočník má za sebou v anglickém Burnley povedenou jarní část sezony, která mu vynesla premiérovou nominaci na mistrovství Evropy.

Sport.cz, FAČR

„Poslední půlrok bylo moje hraní v Burnley úplně o něčem jiném. Buď jsem nastupoval v základní sestavě, nebo často chodil z lavičky. To mi pomohlo i po psychické stránce. Cítím se dobře," pochvaluje si.

V jarní části sezony si připsal tři branky a dvě asistence. „Asi jen trochu smůly, že mi tam nepadlo více gólů. Přece jen nějaké šance jsem měl a nepadlo to tam. Doufejme, že jsem si je schoval na EURO," usmívá se Vydra.