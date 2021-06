Jediné pozitivum, nešlo o soutěžní zápas. Dál už jen starosti a vrásky.

„Pro nás velká facka. Štve mě, prohrát takovým rozdílem. Ze špatného výkonu zákonitě vyplynul i špatný výsledek. Naopak Italové hráli skvěle, byli výborní na míči," uznává trenér Jaroslav Šilhavý.

„Je lepší prohrát teď než na samotném mistrovství. Musíme se z toho oklepat, poučit a jít dál. Hodit facku za hlavu, přemýšlet už o dalším zápase. Čeká nás Albánie a pak samotné mistrovství," dodává kouč.

Trenér Jaroslav Šilhavý během utkání v Itálii.

Antonio Calanni, ČTK/AP

Český celek bral souboj v Bolini jako vítanou prověrku před těžkými zápasy v základní skupině EURO, v níž se postupně utká se Skotskem, vicemistry světa Chorvaty a Anglií.

S tak děravou obranou jako v pátek by byli Češi bez šance...

„Byli jsme u všeho pozdě, dostali dva hloupé góly, které jsme soupeři nabídli. Pak hráli skvěle. Nebylo to ale věcí jen obrany, špatně jsme napadali a nebyli dostatečně důrazní ve vysokém presinku. Soupeř nás přehrával. Italové o sobě věděli a jejich výkon byl výborný," srovnává Šilhavý.

Ani jeden ze stoperů neobstál

Nasadil celkem tři stopery, Brabce, Čelůstku a Zimu.

„Ani jeden z nich nepodal dobrý výkon. Ondra (Čelůstka) musel střídat kvůli zranění, před zápasem se zranil i Kalas. Proto jsme museli přistoupit ke střídání. Hráli jsme špatně jako tým a svezlo se to i na obranu," kaboní se kouč.

Obrana se mu teď povážlivě sype.

„Tomáše Kalase čeká podrobnější vyšetření, které absolvuje po návratu do Prahy. Říká, že by to mělo být dobré, ale ještě nevíme. U Ondry je to čerstvé, nevím, jak moc je to vážné. Je složité, když hráči na tomto postu vypadávají. Ale pořád věřím, že budou k dispozici," chytá se naděje.

Jenže i když budou zdraví, stoperům se prostě nedaří. Brabec s Čelůstkou zažívají bídnou sezonu, po jejich boku pak tápe i mladý Zima. Řešením z nouze by tak mohl být snad jen Alex Král, který stopera dříve hrával.

„Věřím, že nebudeme nuceni přistoupit k této rošádě. Nicméně také by snad šlo povolat ještě jiného hráče, což je také varianta. Aleš Matějů hrál v Brescii stopera, také řešení. Ale nechci předbíhat," naznačuje Šilhavý, že hlavou se mu za dané konstelace logicky honí také nouzové operace a tahy.

Na jejich prověření zbývá už jen úterní generálka s Albánií na Letné.