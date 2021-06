Vyrovnaná skupina, v níž navzdory výhodě domácího prostředí podle mého nebude Itálie zdaleka takovým suverénem, jako v kvalifikaci. V ní neztratila ani bod, šla od vítězství k vítězství, jenže reprezentace Finska či Řecka ji patřičně neprověřily. V kvalifikaci o postup na MS v Kataru sice Manciniho tým na sérii výher navázal, ale zase proti sobě neměl soupeře rovnocenných kvalit. Navíc šampionátový turnaj je přece jen něco jiného, na něm měla v minulosti squadra pravidelně problém se střílením gólů.

A navíc – jejím největším soupeřem bude Turecko, které má v posledních letech výborný národní tým poskládaný ze skvělých fotbalistů. Vždyť v kvalifikaci doma porazili mistry světa Francouze a v odvetě v Paříži s nimi uhráli remízu. A když budou mít Turci den a formu, mohou se stát překvapením mistrovství.

TIP VLADIMÍRA ŠMICRA 1. Itálie 2. Turecko 3. Švýcarsko 4. Wales

Švýcarsko je pro mě sice tak trochu neznámou, ale pořadím ve skupině může zamíchat, stejně jako se o to může postarat Wales. Ten v březnu porazil v kvalifikaci i naši reprezentaci, ale zasloužená výhra to v Cardiffu rozhodně nebyla. Hodně bude záležet, v jaké formě bude Gareth Bale, který před pěti lety dotáhl Wales až do semifinále. Jenže to už je přece jen pět let a na šampionátu už mu bude pomalu dvaatřicet.