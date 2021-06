Ověří si, co s jeho svěřenci provedla drsná boloňská facka, zjistí, zda chyby a herní chaos v páteční přípravě pramenil skutečně jen z toho, že hráči měli za sebou tyrolské soustředění. To se na nich podle trenérova mínění projevilo, stejně jako se do jejich výkonů promítla rozdílná délka sezony.

I takové bylo resumé analýzy debaklu, který si odvezla reprezentace z Itálie společně se zjištěním, že top týmy starého kontinentu jsou herně a výkonnostně o poznání dál. Už během kempu došlo na rozbor krajně nepodařeného boloňského vystoupení, teď o něm mohou hráči a trenéři přemýšlet v klidu domova.

Trenér Jaroslav Šilhavý během utkání v Itálii.

Antonio Calanni, ČTK/AP

Z hotelu Don Giovanni přesídlili do smíchovského NH hotelu, který byl v minulosti jejich domovem a domovem se stane i během šampionátu. Plány na základnu ve skotském Edinburghu padly, neboť vzhledem k tamním striktním hygienickým opatřením a vládním nařízením by v případě byť jen jediného pozitivního testu na covid musel do karantény celý tým. A bylo by úplně jedno, že by šlo kupříkladu o kustoda...

Zápas ČR - Albánie se hraje dnes ve 20.15 na stadionu Sparty v Praze na Letné, na tribuny se dostane 2000 diváků. Přímý přenos vysílá ČT Sport.

Česká reprezentace není jediným účastníkem šampionátu, který musel improvizovat na poslední chvíli. Třeba Švédové chtěli rozbít svůj tábor v Dublinu. Slováci také... Jenže irské hlavní město o právo hostit EURO přišlo, neboť na stadion Aviva nesmějí diváci. Slováci si proto za dočasný domov vybrali ruský Petrohrad, Švédové se rozhodli, že zůstanou doma v Göteborgu.

Doma v Sopotech budou ale třeba i Poláci, stejně jako Francouzi, kteří si za svou základnu zvolili Clairefontaine-en-Yvelines šedesát kilometrů jižně od Paříže, kde má jejich fotbalová federace tréninkové centrum. Čechům poslouží před mistrovstvím a v jeho průběhu Strahov...

„Byl bych nejraději, kdyby šel zápas s Itálií vymazat a absolvovat ho znovu. Něco podobného ale bohužel možné není, takže se musíme oklepat, věřit, že hráči hodnocení pochopili a že si z něho vezmou poučení," přemýšlel trenér Šilhavý, jak asi vyzní úterní duel s Albánií.

Snad to proti Albánii bude lepší. Musíme hrát s míčem a ne bez něj, říká Jan Bořil

Sport.cz, FAČR

Ta se v Praze zastavila cestou z Walesu, kde posloužila jako sparringpartner týmu kolem Garetha Balea. Uhrála s ním bezbrankovou remízu a jen potvrdila, že není zdaleka tak snadným soupeřem, jak je na ni nahlíženo. Na EURO se sice neprobojovala, dokonce ani do baráže se nedostala, ale pod vedením italského kouče Edoarda Reja výkonnostní vzestup potvrzuje. Z posledních devíti zápasů prohrála jen s Anglií v kvalifikaci o účast na MS 2022 v Kataru a to jen 0:2.

„Proto bude pro nás zápas s českým týmem představovat další výbornou zkoušku," pochvaloval si po přistání v Praze pětasedmdesátiletý trenér Reja, který v minulosti vedl takové týmy, jako římské Lazio, Neapol či Atalantu Bergamo.

„Albánie má v kádru řadu skvělých fotbalistů, proto rozhodně nepůjde o jednoduchého soupeře. My ale musíme předvést mnohem lepší výkon než v pátek proti Italům. Znamená to zlepšit pohyb, víc běhat než v Boloni, vrátit se k vysokému presinku a napadání protivníka, jako jsme to dokázali v březnu proti Belgii či předtím doma v kvalifkaci proti Anglii," připomínal Šilhavý.

O sestavě mluvit nechtěl, prozradil ale, že v ní dojde ke čtyřem změnám. V bráně určitě, neboť přednost tentokrát dostane Vaclík.

Český brankář Tomáš Vaclík během utkání kvalifikace MS 2022 proti Belgii.

Vlastimil Vacek, Právo

„Dohodli jsme se s Albánci na šesti střídáních, protože budeme chtít vidět v akci co nejvíc hráčů," naznačil Šilhavý, že se složení mužstva v průběhu střetnutí obmění.

Znamená to, že na letenském trávníku by se měli objevit i Kalas s Čelůstkou, jejichž zranění nakonec nebyla tak vážná, aby o EURO přišli, ale především sparťanský kanonýr Hložek, který celé soustředění v Jižním Tyrolsku minulý týden strávil individuálním programem a rehabilitací zraněné kyčle.