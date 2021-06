Španělskou fotbalovou reprezentaci po pozitivním testu na koronavirus kapitána Sergia Busquetse doplnilo pět hráčů. Zbytek týmu měl v pondělí výsledky dalšího kola testování negativní a s výjimkou barcelonského záložníka Busquetse, jenž je v izolaci, pokračuje v přípravě na EURO. Zahájí ho v pondělí zápasem se Švédy. Otázkou je, v jakém zdravotním stavu tým bude v souvislosti s covidem. Podle španělských médií by mohl nastat i nejčernější možný scénář, který hovoří o tom, že by Španělsko prohrálo zápas kontumačně.

Reprezentace nově do zálohy povolala pětici Rodrigo Moreno (z Leedsu), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencie), Brais Méndez (Celta Vigo) a Raúl Albiol (Villarreal). "Budou se připravovat v paralelní bublině. Je to opatření proti možným důsledkům, které by mohly vyplynout z pozitivního testu Sergia Busquetse," uvedl svaz v prohlášení.

Kapitán výběru Luise Enriqueho v pátek odehrál více než hodinu v přípravném utkání s obhájci titulu Portugalci při bezbrankové remíze v Madridu. V izolaci je od neděle a může v ní strávit až deset dnů. Další duel Španělé odehrají 19. června s Polskem a skupinu E v Seville uzavřou o čtyři dny později proti Slovensku.

Španielská média poté, co byl Busquets pozitivně testován, načrtla i nejčernější možná scénář. Podle něj by hrozila týmu v prvním utkání se Švédy dokonce kontumační prohra 0:3. Podle listu As pro změnu hrozí karanténa také Portugalcům, kteří v pátek v přípravě remizovali se Španělskem 0:0 a v tomto duelu odehrál 63. minut. UEFA ani vedení portugalské reprezentace v pondělí tuto informaci nepotvrdily. Ve středu by měl Ronaldo a spol. odehrát generálku na EURO s Izraelem.