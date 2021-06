Mohl by být žolíkem národního týmu. Měl by jím být. Pokud ovšem bude zdravý. Někteří experti by se nebáli zařadit osmnáctiletého kanonýra Sparty rovnou do základní sestavy fotbalové reprezentace. Jenže Adama Hložka v přípravě na EURO omezily potíže s kyčlí. V úterní generálce s Albánií (3:1) stihl odehrát alespoň slabou půlhodinku.