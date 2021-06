Kdo je favoritem? Podle posledních výsledků Francie, té věří nejvíc odborníků i na prvenství. Tým trenéra Didiera Deschampse vybojoval před třemi roky titul světových šampionů.

„Jsme ještě silnější než v Rusku. Hráči jako Mbappé, Varane, Kanté, Pavard, Pogba získali další zkušenosti, Llorisovi či Giroudovi přibyly roky, ale oni jsou jako víno, dozráli do velké kvality. A zpět je i kanonýr Benzema, s nímž naše ofenzivní síla ještě vzrostla. A to se několik vynikajících fotbalistů do nominace už nevešlo," nechal se slyšet francouzský kouč.

Skupinu vidí skutečně jako nejsilnější. „Kdo z ní postoupí, dojde hodně daleko. Nikoho nepodceníme, ani Maďarsko, které se může zdát jako otloukánek. Ale když se otloukánek vzepře, mívají papíroví favorité velké problémy. Právě Maďaři mohou být jazýčkem na postupových váhách. Němci jsou náš odvěký rival a Portugalcům chceme vrátit pět let starou porážku z finále na Stade de France. Motivaci máme velikou, tato generace chce po světovém zlatu opět i to evropské, jako se to podařilo mojí generaci v letech 1998 a 2000," dodal Deschamps, který v obou případech dovedl Galského kohouta k titulům jako kapitán.

FRANCIE Účast na ME: 10x Největší úspěchy: 2x 1. místo (1984, 2000), 1x 2. místo (2016), 1x 3. místo (1996) Cesta na Euro: první tým kvalifikační skupiny H Klíčoví hráči: Kylian Mbappé, Hugo Lloris Koho sledovat: Karim Benzema, Raphaël Varane Ideální sestava: Lloris – Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez – Sissoko, Kanté, Pogba – Mbappé, Benzema, Griezmann Příprava před ME: 2. 6. Francie - Wales 3:0, 8. 6. Francie - Bulharsko 3:0 Sídlo během turnaje: Clairefontaine-en-Yvelines, Francie

Němci se sice z posledních tří evropských šampionátů nikdy nevrátili bez medaile, ale na titul čekají čtvrtstoletí. V roce 1996 porazili ve finále ve Wembley Čechy.

„Šampionát jsem tenkrát sledoval jako šestiletý žáček u nás v Pählu a hrozně jsem to prožíval. Mám titul mistra světa a nějaké medaile z EURO, ale ta nejcennější mezi nimi není. Jsem rád, že jsem byl znovu povolán do reprezentace, a věřím, že máme mužstvo na to, abychom ji konečně vybojovali. Prvním krokem musí být postup ze skupiny. Moc těžších soupeřů než ty v ní už v cestě nestojí," řekl pro německá média jednatřicetiletý Thomas Müller, kterého „vnutili" trenéru Löwovi do nominace fanoušci. Právě on byl jednou z obětí německého výbuchu na MS 2018.

NĚMECKO Účast na ME: 13x Největší úspěchy: 3x 1. místo (1972, 1980, 1996), 3x 2. místo (1976, 1992, 2008), 3x 3. místo (1988, 2012, 2016) Cesta na Euro: první tým kvalifikační skupiny C Klíčoví hráči: Manuel Neuer, Toni Kroos Koho sledovat: Antonio Rüdiger, Thomas Müller Ideální sestava: Neuer – Klostermann, Süle, Hummels, Rüdiger – Gnabry, Kimmich, Müller, Goretzka, Kroos – Werner Příprava před ME: 2. 6. Německo - Dánsko 1:1, 7. 6. Německo - Lotyšsko 7:1 Sídlo během turnaje: Herzogenaurach, Německo

Portugalci budou spoléhat na svoji největší hvězdu Cristiana Ronalda. „Před pěti roky jsme postoupili ze skupiny po třech remízách a pak vše vyhráli. Tentokrát chceme z této skupiny víc bodů," konstatoval kouč Fernando Santos.

PORTUGALSKO Účast na ME: 8x Největší úspěchy: 1x 1. místo (2016), 1x 2. místo (2004), 3x 3. místo (1984, 2000, 2012) Cesta na Euro: druhý tým kvalifikační skupiny B Klíčoví hráči: Christiano Ronaldo, Rúben Dias Koho sledovat: Bernardo Silva, Bruno Fernandes Ideální sestava: Ruí Patrício – Semedo, R. Dias, Pepe, Guerreiro – B. Silva, Danilo, B. Fernandes – Ronaldo, J. Félix, D. Jota Příprava před ME: 4. 6. Španělsko - Portugalsko 0:0, 9. 6. Portugalsko - Izrael Sídlo během turnaje: Budapešť, Maďarsko

Maďaři jsou vysmátí. „Zahrát si s takovými soupeři se povede jednou za život, všechny uvidí naši fanoušci v Budapešti. My nemáme co ztratit, můžeme hrát bez stresu a třeba... Hlavně nesmíme udělat ostudu," zahlásil zkušený gólman Péter Gulácsi z Lipska.