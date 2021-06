Dobrá zpráva, marodka se vyprazdňuje. "Zdravotní stav se nám průběžně lepší. Největší problémy jsme měli na začátku kempu, což mělo trošičku vliv na úvod přípravy. I směrem k prvnímu utkání v Itálii. Některé hráče jsme nemohli využít. Jsme rádi, že do druhého utkání už jsme šli se všemi kluky, byli k dispozici. A aktuálně je stav dobrý," říká asistent trenéra Jiří Chytrý.

Jeho svěřenci se od minulého pondělí chystali na kempu v Jižním Tyrolsku a do pátečního duelu s Itálií v Boloni (0:4) nemohli zasáhnout defenzivní univerzál Tomáš Holeš a útočník Adam Hložek. Stejně jako stopeři Ondřej Čelůstka a Tomáš Kalas, kteří měli rovněž zdravotní problémy, ale už mohli v generálce proti Albánii hrát.

Národní tým ve středu nemá na programu žádný trénink a hráči mají volnější den. "My trenéři jsme dopoledne seděli a dělali analýzu našeho utkání. Sledovali jsme také (přípravný) zápas Skotska s Nizozemskem," avizuje Chytrý.

Trenér Jaroslav Šilhavý je po zápase s Albánií klidnější. Chválil stopery

Sport.cz, FAČR

Vedení reprezentace nakonec zrušilo základnu v Edinburghu vzhledem k hrozbě karantény pro celý tým i v případě jediného případu koronaviru a mužstvo bude během turnaje trénovat na Strahově. K jednotlivým zápasům bude český celek létat. Čtyři dny po pondělním duelu se Skotskem v Glasgow nastoupí reprezentanti tamtéž proti Chorvatsku a 22. června v Londýně proti Anglii.

"Samozřejmě je to nepříjemnost ve smyslu, že je jiné být na kempu a odjet na utkání jen krátce z hotelu autobusem, nebo cestovat. Ale situace je prostě taková, není úplně nová. Kluci jsou zvyklí z klubových, ale i reprezentačních zápasů. Nezbývá nám, než se s tím vyrovnat," poukazuje Chytrý.

Nebudeme skákat do nebes, ale výhra je pro nás velkou vzpruhou, říká Ondřej Čelůstka

Sport.cz, FAČR

Tým je podle něj na EURO hodně nažhaven i přesto, že nebude bydlet v dějišti. "Je to rozdíl, než když přijedete do dějiště šampionátu, všude je to obrandované, dýchne to na vás a země tím žije. Pocit je silnější. Na druhu stranu jak to cítíme z kluků, tak napětí a vzrušení z turnaje v týmu je. Kluci vědí, že se jede na velký turnaj a mají obrovskou motivaci uspět," ujišťuje Chytrý.