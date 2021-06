Před dvanácti měsíci, když se mistrovství Evropy mělo konat v původním termínu, by obsazení jedničky mezi tyčemi zřejmě nikdo neřešil. Tomáš Vaclík čaroval mezi tyčemi Sevilly, které vychytal Ligu mistrů. Jenže pandemie koronaviru jeho pozici změnila. Spíše než zákeřný vir tedy zranění.

„Přišlo to v blbou dobu," posteskl si během ledna. Když se zdálo, že jeho pozice v Seville nabývá po krátkém výpadku na síle, znovu ze sestavy vypadl. A už se mezi vyvolené nevrátil. „Před rokem by asi nikdo neřešil, jaká je moje pozice v reprezentaci," připustil, že „rok covidu" jej z fotbalové stránky nepříjemně poznamenal.

Nicméně když dorazil na sraz fotbalové reprezentace, v zápasech vždy působil jistě, přidal nadstandardní zákroky a byl oporou. „Jsem dostatečně zkušený, abych se dokázal připravit i při určitém zápasovém výpadku v klubu," uklidňoval. Ostatně když nastoupil k rozlučce v Seville, která s ním neprodloužila smlouvu, vychytal čisté konto a tasil několikero bravurních zákroků.

Čeští brankáři v sezoně 2020/21 v klubech Tomáš Vaclík Sevilla 5 zápasů v lize 5 inkasovaných gólů 2 čisté konta 2 zápasy v Lize mistrů 3 inkasované góly - 1 zápas v poháru 3 inkasované góly - Jiří Pavlenka Werder Brémy 34 zápasů v lize 57 inkasovaných gólů 6 čistých kont 5 zápasů v poháru 2 inkasované góly 4 čistá konta

Jiří Pavlenka v Brémách nastupoval pravidelně, jenže klub šel od porážky k porážce. Radost z ligového vítězství slavil naposledy v polovině března. Tradiční bundesligový klub se nakonec nedokázal zachránit a po jednačtyřiceti letech mezi elitou sestoupil. A když Pavlenka dorazil na sraz národního mužstva, nebyly jeho výkony přesvědčivé.

Zůstane trenér Šilhavý u přesvědčení, které deklaroval před mistrovstvím a nechá mezi tyčemi Tomáše Vaclíka?

Fotbaloví experti se shodují, že jde o jedinou možnou cestu. „Trenérům vůbec nezávidím. Jak Tomáš skoro celý rok nechytal, je to v mých očích nečitelná situace. Pavlenka jako dvojka chytal sice pravidelně, jenže sestup s člověkem zamává. Znám to z vlastního zkušenosti. Na rozpoložení brankáře se to podepíše. Když jsem ho viděl proti Itálii, vůbec jsem ho nepoznával. Přišel mi nervózní. Vaclík byl proti Albáncům nejistý v rozehrávce. Ale vsadil bych na jeho zkušenosti. Ty jsou obrovské. Má desítky zápasů v pohárové Evropě, což je obrovský bonus," přemítá bývalý vynikající brankář Jaromír Blažek, který absolvoval tři mistrovství Evropy a jedno mistrovství světa.

Čeští brankáři v pohárové Evropě Tomáš Vaclík Liga mistrů 24 zápasů 38 inkasovaných gólů 7 čistých kont Kvalifikace o LM 4 zápasy 4 inkasované góly 1 čisté konto Evropská liga 28 zápasů 31 inkasovaných gólů 9 čistých kont Kvalifikace o EL 9 zápasů 5 inkasovaných gólů 6 čistých kont Jiří Pavlenka Liga mistrů 0 Evropská liga 0 Kvalifikace o EL 4 zápasy 4 inkasované góly 2 čistá konta

„Trenéři mohou těžit z Vaclíkových zkušeností. A že na jaře nechytal pravidelně? Pavel Srníček při angažmá v Newcastlu taky seděl na lavičce a v reprezentaci byl perfektní," říká Ladislav Maier, brankář pyšnící se účastí na ME 1996 a 2000.

Problém nevidí ani v malém Vaclíkově vytížení během minulé sezony. „Gólmani trénují vesměs podobně. Myslím, že gól s Albánií jde právě za slabší koncentrací. Deset minut na Vaclíka nic neletělo, což člověka trochu ukolíbá. Vteřinu nedáváte pozor, máte špatné postavení a je z toho takový gól. Myslím, že kdyby měl lepší postavení, tak to chytí. Střelu asi nečekal, balon se mu schoval za beka, viděl ho pozdě, a pak už to nešlo. Když už míč letí a je na hranici šestnáctky, už tam neskočíte a jen se můžete modlit, aby to šlo do tyčky nebo vedle," vrací se Maier ke generálce české reprezentace.

Brankář Jiří Pavlenka během tréninku národního týmu v městečku Laa an der Thaya na soustředění v Rakousku.

FAČR/Štěpán Černý

Oba adepti na post jedničky prošli reprezentačními výběry, kde je vedl Jakub Dovalil. S Vaclíkem v bráně česká lvíčata získala bronz na ME 2011, Pavlenka o čtyři roky později při šampionátu v Praze kryl záda Tomáši Koubkovi. „V Tomášově případě to bylo jasné. Držel nás celou kvalifikaci a jeho pozice byla nezpochybnitelná. O čtyři roky později byla situace mnohem svízelnější. Koubek s Pavlenkou byli hodně vyrovnaní, to bylo těžké dilema," vzpomíná Dovalil.

Historie českých brankářů na ME Petr Kouba Anglie 1996 6 zápasů 8 inkasovaných gólů 2 čistá konta Pavel Srníček Nizozemsko a Belgie 2020 3 zápasy 3 inkasované góly 1 čisté konto Petr Čech Portugalsko 2004 4 zápasy 4 inkasované góly 1 čisté konto Jaromír Blažek Portugalsko 2004 1 zápas 1 inkasovaný gól - Petr Čech Rakousko a Švýcarsko 2008 3 zápasy 6 inkasovaných gólů 1 čisté konto Petr Čech Polsko a Ukrajina 2012 4 zápasy 6 inkasovaných gólů 1 čisté konto Petr Čech Francie 2016 3 zápasy 5 inkasovaných gólů -

Nyní, z pozice nezaujatého pozorovatele, by se přiklonil k Vaclíkovi. „Hovoří pro něj zkušenosti. Má na kontě přes šedesát zápasů v Lize mistrů či Evropské lize. To prostě ničím nenahradíte. Pavlenka tolik mezinárodních zkušeností nemá," přemítá Dovalil. „Vaclík není žádný mladý janek. Jak ho znám, bude stoprocentně připravený. A nepochybně ho nemůže rozhodně ani fakt, že nemá podepsaný kontrakt," připomíná Dovalil na jeden velice důležitý faktor.

Vaclíkovi totiž v Seville vypršela tříletá smlouva. Zájemci o služby zkušeného gólmana nyní vyčkávají na šampionát. „Kdyby mu bylo osmnáct, mohl by být v nervech a rozhozený, ale je mu dvaatřicet," nepochybuje Dovalil, že se český gólman bude spíše chtít ukázat a zápasy na šampionátu pro něj budou motivací vybojovat ještě lepší angažmá, než bylo to v Seville. „Nemám o něj strach. Je podle mě dost jasné, že angažmá najde," přitakává Blažek.

Česká fotbalová reprezentace vstoupí do šampionátu v pondělí soubojem proti Skotsku na stadionu Hampden Park v Glasgow.